Sport



Quarto campionato italiano nazionale di nuoto in acque libere riservato agli atleti del corpo nazionale vigili del fuoco

martedì, 9 ottobre 2018, 17:03

Sabato 6 ottobre nella splendida laguna di Orbetello, in provincia di Grosseto si è disputato il quarto Campionato nazionale di Vigili del Fuoco di nuoto in acque libere.

Grande partecipazione del comandi di tutta Italia, oltre 130 inscritti, nonostante il cattivo tempo non ha impedito gli atleti di entrare in acqua lottando per arrivare primi.

Due sono gli atleti del comando di Lucca, V.P. Katia Cosci e V.D. Pellegrini Devi che si è classificato terzo di categoria (M40).

Complimenti da parte del comando, e dai colleghi per il risultato ottenuto.