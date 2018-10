Sport



Roberto Vellani (Maranello Corse), al Monte Caio arriverà il quinto podio?

lunedì, 29 ottobre 2018, 19:36

C'è chi sale sul Monte Caio per raccogliere funghi e chi, invece, lo fa per rastrellare successi. Prendete Roberto Vellani, per esempio: il 54enne di Quattro Castella solcherà le strade che caratterizzano il monte che dà il nome all'ormai tradizionale Ronde organizzata da Scuderia San Michele, ASD Monte Caio e Scuderia Jolli Corse con propositi, al solito, piuttosto bellicosi. L'alfiere di Maranello Corse si presenterà al via della gara (sabato 3 novembre alle 18 nel centro di Tizzano Val Parma) per replicare la buonissima prova sciorinata nella passata edizione: allora, nonostante un clima da tregenda che fregò parecchi equipaggi, Vellani portò la Peugeot 208 di MM Motorsport al terzo posto assoluto e sul trono di classe R5 (la foto Diessephoto si riferisce a quest'occasione).

Missione possibile, certo, sebbene la presenza di diverse auto di top class (le WRC, per intenderci) e di pari livello esigeranno impegno, concentrazione ed un lavoro perfetto per tutto il corso del fine settimana. Niente che possa spaventare Vellani, il quale approderà a Lagrimone – quartier generale della gara – con la fiducia di chi sa di disporre di tutto quanto serva per recitare un ruolo da primattore: la presenza del navigatore lucchese David Castiglioni è garanzia di professionalità assoluta, e la Peugeot 208 di MM Motorsport può solo far dormire al reggiano sonni tranquilli in termini di competitività ed affidabilità.

I riscontri di questo 2018, del resto, parlano chiaro: due le vittorie assolute – una, peraltro, proprio sugli asfalti Parmensi, al Taro Nazionale d'inizio giugno -, puntellati da un secondo ed un terzo posto ed altri piazzamenti di rilevo. Un trend positivo che Maranello Corse spera di proseguire in quest'occasione, arrivando alla bandiera a scacchi, prevista per le 16.15 di domenica 4 nella piazza di Lagrimone, con il quinto podio stagionale in pugno.