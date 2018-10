Rosita Giovannetti e Stefano Teani convocati nella Nazionale per gli europei di iaido

Altri articoli in Sport

lunedì, 1 ottobre 2018, 17:48

Giornata travagliata e frenetica per gli organizzatori del SETTEMBRE LUCCHESE. L'improvvisa perturbazione che ha portato tanta pioggia nella notte e poi alcuni violenti scrosci durante la giornata hanno creato problematiche per le condizioni del manto erboso dello Stadio di Porta Elisa a Lucca, teatro delle due giornate finali del torneo

lunedì, 1 ottobre 2018, 16:43

Il pilota matildico, assecondato dal lucchese David Castiglioni sulla Peugeot 208 classe R5 preparata da MM Motorsport, cerca un nuovo acuto stagionale nell'ultima gara della Coppa Italia Zona 3

lunedì, 1 ottobre 2018, 12:22

Nessun cambio di nazionalità improvviso, per il patron ed il team manager di Amore & Vita - Prodir, ma solo una grande emozione nel vedere Michael Woods che si giocava il mondiale con Valverde, Bardet e poi Dumoulin

lunedì, 1 ottobre 2018, 11:43

Davvero un avvio di campionati regionali col botto quello che ha visto protagoniste tutte le compagini dell'Incas Caffè Tennistavolo Lucca scese in campo nel fine settimana: otto le squadre al via tra c2, d1 e d2 (in attesa della partenza dei campionati di d3 e serie c femminile), che hanno...

lunedì, 1 ottobre 2018, 10:49

L'alpinista lucchese pronto per una nuova impresa. "La mia prossima ambizione: essere il primo italiano ad arrivare in vetta a questa bellissima montagna"

lunedì, 1 ottobre 2018, 10:00

Trasferta genovese ieri per la formazione Under 16 del Rugby Lucca. La squadra di mister Marco Capaccioli ha infatti reso visita agli amici dell’Amatori Rugby Genova in quello che era il primo test stagionale della squadra in vista dell’inizio del campionato