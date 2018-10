Sport



Rudy Michelini in allenamento al Città di Pistoia

martedì, 2 ottobre 2018, 16:51

Per Rudy Michelini la partecipazione al Rally Città di Pistoia, questo fine settimana, costituisce il ritorno alle competizioni dopo un paio di mesi di pausa, e un modo per riprendere confidenza con gli automatismi di guida della veloce Skoda Fabia R5 di PA Racing, gommata Pirelli, in attesa dell'imminente Rally Due Valli, gara di chiusura del Campionato Italiano Rally 2018.



Si tratta anche di un ritorno al passato, quello dell'alfiere della scuderia Movisport, che ha all'attivo due vittorie consecutive nella gara toscana, negli anni 2014 e 2015, a cui risalgono le sue ultime iscrizioni all'evento.



Michelini, che affronterà il Rally Città di Pistoia affiancato come sempre dal fido Michele Perna alle note, non vede l'ora di risalire in macchina: "Benché si tratti di un rally quasi di casa per me, lo conosco poco perché è passato parecchio tempo da quando l'ho disputato l'ultima volta. So che è molto bello, con prove speciali molto selettive e tecniche. Avevo bisogno di un po' di riscaldamento in attesa del Due Valli, visto che da fine luglio non salgo sulla Skoda Fabia e sinceramente non sto più nella pelle... L'ultimo appuntamento della stagione CIR 2018 - prosegue Rudy - è molto importante per noi e vogliamo arrivarci il più preparati possibile."



Il Rally Città di Pistoia prenderà il via sabato 6 ottobre alle 16:30 con la cerimonia di partenza da Pistoia, in Piazza Gaviniana, per entrare poi subito nel vivo della competizione con un giro di due prove speciali ripetute due volte.



La domenica 7 ottobre la ripetizione di altri due tratti cronometrati, tra cui l'impegnativa prova "Casore" di 20,17 chilometri, completerà il percorso competitivo di 90.90 chilometri, che si concluderà con l'arrivo a Pistoia in Piazza Gavinana a partire dalle 16:50.