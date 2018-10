Salita al Singu Chuli 6501 metri, Bergamini rinuncia alla vetta

Altri articoli in Sport

lunedì, 22 ottobre 2018, 21:38

Il successo modenese grazie al piazzamento nei primi dieci dei tre equipaggi schierati, tutti in gara su Peugeot 208 R5: quinto posto per i lucchesi Pierotti-Milli, ottavo per il reggiano Vellani con il lucchese Castiglioni, decimo per il locale Forieri, affiancato dal pisano Lupi

lunedì, 22 ottobre 2018, 13:19

L'asd Black Mamba Taekwondo di Lucca e Capannori era presente con una selezione di tre atleti : S.Carignani nella categoria maschile G/V -68Kg, L.Ascani nella maschile G/V -55Kg e M.Giacomelli nella femminile B/R -63Kg

lunedì, 22 ottobre 2018, 09:50

Si è svolto domenica scorsa presso la palestra comunale di Sant'Alessio il Primo Trofeo "Acqua Silva" di basket giovanile femminile, riservato alla categoria Under 14 (annate 2005-2006)

lunedì, 22 ottobre 2018, 09:43

Nell’esordio stagionale di fronte ai propri tifosi, il Rugby Lucca ospitava al Romei il Rufus San Vincenzo in quello che, sulla carta, rappresentava lo scontro tra le due squadre più forti del girone. Ne è venuto fuori un match equilibrato e avvincente che, alla fine, ha visto prevalere i padroni...

lunedì, 22 ottobre 2018, 08:57

Il circolo tennis Lucca Vicopelago torna dalla trasferta di Genova contro il Tc 1893 con un pareggio che mantiene le ragazze del direttore tecnico Ivano Pieri in vetta al girone. Alle spalle delle biancorosse sono salite le vice campionesse d’Italia del Ca Faenza, vittoriose per 3-1 sulla Società Canottieri Casale

domenica, 21 ottobre 2018, 23:14

Partita vietata ai deboli di cuore quella del PalaTagliate, le biancorosse comandano per quasi tutta la gara, senza mai dare il colpo decisivo alle ospiti che, complice un arbitraggio non certo casalingo (23 a 12 il computo complessivo dei falli), completano la rimonta alla sirena dei regolamentari e vincono all'overtime...