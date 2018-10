Sport



Scherma, Vincenzi vince a Padova il trofeo “Centenario della Grande Guerra”

venerdì, 12 ottobre 2018, 09:31

Splendida vittoria di Zaccaria Vincenzi che ha trionfato a Padova nella quarta edizione del Trofeo “Centenario della Grande Guerra” riservato agli Under 14.

Lo sciabolatore lucchese della PULITI, allievo del mestro Radoi, non è al primo risultato di valore, ma la gara organizzata dalle società patavine Comini e Petrarca ha richiamato in Veneto un bel numero di schermitori tra i quali numerosi stranieri. Vincenzi, classe 2005, che ha al suo attivo già un paio di titoli regionali e recentemente è finito sul podio alla finale nazionale del Trofeo CONI, è al suo primo successo di grande valore. Nell'occasione - la prima di grosso impegno nella stagione - ha dimostrato di saper applicare bene, in gara, gli insegnamenti del suo maestro. Lo aspettiamo, fiduciosi, al più difficile appuntamento del Trofeo Kinder + Sport in programma a Lucca l'8/9 dicembre (organizzazione PULITI).

A Padova Vincenzi, dopo cinque vittorie nel girone di qualificazione, ha superato il bresciano Girotto 15 a 3, il veneziano Folletto 15 a 7, il varesino Orlandi 15 a 13. Ha poi battuto in semifinale il milanese Ayaori 15 a 12 e in finale Carinci, padovano del Petrarca, 15 a 12.

L'altro sciabolatore della PULITI in gara, Pietro Marchini, si è piazzato al 16^ posto.