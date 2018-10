Sport



Successo casalingo per Le Mura Spring in Coppa Toscana

martedì, 9 ottobre 2018, 08:45

Le Mura Spring Lucca - B.F. Pontedera 60-57

(parz.: 19-17; 27-34; 48-45)

Le Mura Spring Lucca: Caloro 2, Viale 11, Nottolini 2, Doda 5, Mandroni 5, Ragghianti, Mbeng 8, Bonciolini, Conti 10, Salvestrini 12,Masini, Cecchi 5 . All.: Giannelli

B.F. Pontedera: Marini, Ricci 10, Graziani 4, Fabbri F. 8, Fabbri L. 17, Cignoni, Pretini, Rossi 11, Del Pivo 4, Daddi 3, Di Salvo, Capodagli. All.: Pianigiani

Partita con finale al cardiopalma quella di ieri sera al Palatagliate contro la forte Basket Femminile Pontedera. Il primo quarto scorre veloce e in equilibrio, nessuna delle due squadre riesce a trovare un break e si chiude con un leggero vantaggio Lucca (19-17). Nel secondo quarto, grazie anche ad una serie di triple e alla imprecisione al tiro delle lucchesi, Pontedera inizia a prendere il largo, andando all'intervallo lungo in vantaggio per 27-34. Anche la ripresa parte con le amaranto che riescono ancora ad allungare fino al +11, poi con il passare dei secondi arriva sempre più forte la reazione delle Spring che riescono a passare in vantaggio a 2'23" dalla fine del quarto sul punteggio di 44-43. La frazione si chiude sul punteggio di 48-45 per le padrone di casa. L'ultimo quarto si gioca punto a punto con continui sorpassi, a 4' dalla fine siamo ancora sul 52 pari e a 1'32" due liberi di Fabbri L. riportano ancora sul 57 pari. Ma Pontedera non ne ha più, arrivano due punti di Mbeng ed il tiro libero di Cecchi che chiudono sul 60-57.

"Prima partita e prima vittoria in casa - commenta coach Giannelli - buono soprattutto l'atteggiamento delle ragazze, la partita ad un certo punto sembrava finita, ma hanno saputo reagire, quindi complimenti a tutte. Poi abbiamo fatto 60 punti contro Pontedera, considerando che dobbiamo ancora iniziare a lavorare sull'attacco mi sembra un buon risultato".