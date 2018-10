Sport



Tennis, Serie A1: trasferta vincente per la capolista Ct Lucca Vicopelago

domenica, 28 ottobre 2018, 21:41

Il circolo tennis Lucca Vicopelago chiude il girone di andata del gruppo 1 passando per 3-1 sui campi indoor della Società Canottieri Casale e prenota un posto tra i primi quattro team d’Italia. Primato in graduatoria, dunque, rinsaldato dalle ragazze guidate dal direttore tecnico. Al giro di boa il circolo biancorosso guarda tutti dall’alto al basso con 7 punti, due lunghezze in più del Tc Genova 1893 capace di imporsi sul Ca Faenza. Le vice campionesse d’Italia restano fermo a tre punti e domenica contro Lucca avranno l’ultima chiamata per restare in corso per le semifinali. A meno di miracoli sportivi, sono fuori da giochi le piemontesi di Casale. Società Canottieri che dovrà prepararsi al meglio per gli spareggi retrocessione.

Il primo singolare ha visto il successo di Jessica Pieri, brava ad imporsi per 6-3 7-6(6) su Stefania Rubini, attuale numero 301 delle classifiche WTA. È stato più combattuto, come era facile prevedere, il match più interessante del programma, ossia quello che ha messo di fronte Jasmine Paolini a Deborah Chiesa. La giocatrice biancorossa è riuscita a spuntarla sulla pari età e compagna di nazionale in tre set per 6-3- 4-6 6-3.

Il punto della vittoria porta la firma di Tatiana Pieri. La classe 1999 ha inflitto un perentorio 6-0 6-4 a Enola Chiesa. Il doppio finale, ininfluente ai fini del computo totale, è stato vinto dalle padrone di casa Deborah Chiesa-Stefania Rubini sulle sorelle Pieri con il punteggio di 7-5 6-3.

Domenica si aprirà il girone di ritorno con la trasferta, l’ultima di questa fase a gironi, in quel di Faenza. Una vittoria proietterebbe il Ct Lucca Vicopelago alle semifinali scudetto con due turni di anticipo.

Michele Masotti