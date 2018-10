Sport



Terza vittoria consecutiva per il Rugby Lucca

lunedì, 29 ottobre 2018, 10:02

Un’altra vittoria, un’altra prova di forza per il Rugby Lucca. La squadra di mister Matteo Giovannico ha infatti battuto il casa il Rugby Pistoia per 12-7, centrato la terza vittoria in altrettante partite e consolidando ulteriormente il primato nel proprio girone di Serie C. Una sfida molto dura, soprattutto da punto di vista fisico, che ha visto i padroni di casa venire fuori alla distanza.

Fin dalle prime battute del match, si capisce che si tratterà di una battaglia: il campo, reso viscido dalla pioggia, non permette di allargare troppo il gioco e quindi la sfida si decide nelle fasi statiche e vicino ai raggruppamenti. Mister Giovannico, che aveva inizialmente lasciato a rifiatare due terzi della prima linea titolare, vede la propria squadra soffrire soprattutto in mischia chiusa, dove gli ospiti possono schierare un pack molto più pesante rispetto ai padroni di casa. Nonostante questo, Lucca regge bene il colpo e riesce a passare in vantaggio grazie a Pippi che, lanciato perfettamente da Carignani, finalizza un’azione tambureggiante dei rossoneri.

Gli ospiti però non stanno certo a guardare e sfruttano il loro maggior peso per risalire il campo e rendersi pericolosi. Il pressing dei rossi pistoiesi alla fine viene premiato e, sul finire della prima frazione, arriva la meta del meritato pareggio dopo l’ennesima mischia.

Nella ripresa, il tecnico rossonero manda in campo diversi elementi della panchina e la musica cambia. Lucca infatti trova maggiore stabilità in mischia e questo permette ai locali di imbastire azioni d’attacco di qualità. Il vantaggio dei locali arriva intorno alla metà del tempo con Consonni che sfrutta al meglio un altro splendido assist di Carignani e porta di nuovo sopra i suoi sul 12-7.

A questo punto, la squadra ospite tenta il tutto per tutto per cercare il nuovo pareggio ma Lucca dimostra di aver raggiunto grande maturità lasciando sfogare gli ospiti e gestendo senza troppe difficoltà i loro ultimi assalti. Il parziale non muterà più e alla fine capitan Mei e compagni possono festeggiare ancora una volta.

Grazie a questo successo, arrivato contro la sua più immediata inseguitrice, Lucca consolida ulteriormente il primato in classifica e prosegue il suo percorso netto con 3 vittorie in altrettante uscite. Ma le note positive non finiscono qui: la squadra ha infatti saputo fronteggiare con esperienza le situazioni di difficoltà riuscendo a trovare sempre le contromisure più efficaci. Positivo inoltre l’impatto dei giovani, che stanno dimostrando sempre di più di meritare la maglia ed anche il contributo di chi è entrato dalla panchina, facendosi trovare pronto e dando un apporto fondamentale. Tutti aspetti che fanno sorridere il tecnico lucchese in vista della fase finale della stagione, ogni pallone avrà un peso specifico diverso.