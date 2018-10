Sport



Un altro successo per il navigatore lucchese Giacomo Ciucci: vittoria al rally Città di Modena

martedì, 2 ottobre 2018, 10:38

Importante affermazione per il team Dalmazzini-Ciucci, che continua così la sua corsa verso un’affermazione piena. Il lucchese Giacomo Ciucci si è infatti aggiudicato la 39esima edizione del Rally Città di Modena in una delle edizioni più combattute di sempre. L’equipaggio supportato da Aci Team Italia che vede Ciucci alle note e il pilota di casa Andrea Dalmazzini alla guida di una Ford Fiesta R5, si è aggiudicato la corsa dopo un lungo ed entusiasmante testa a testa con il duo composto da Antonio Rusce, affiancato dall'esperto Sauro Farnocchia, su Skoda Fabia R5 iniziato fin dalla prima prova speciale. Il percorso che vedeva in Maranello, il tempio mondiale del motorsport, il suo cuore pulsante, presentava percorsi di alto contenuto tecnico su una superficie, l'asfalto, in cui l'equipaggio lucchese-modenese ha sempre giocato in difesa.

Decisiva è stata l'ultima prova, la "Valle B" che ha visto prevalere Dalmazzini-Ciucci. Il team ha chiuso con un margine di 6 decimi dopo oltre 70 chilometri di prove cronometrate.

Una prova di assoluto valore se si considera che la coppia Dalmazzini-Ciucci è campionessa italiana sullo sterrato, ma non aveva invece mai ottenuto un risultato così importante sull'asfalto. La concentrazione ora è tutta rivolta al fine settimana del 12 e 13 ottobre con il 36° Rally Due Valli di Verona.