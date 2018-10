Sport



Un test d'argento per Lorenzo Grani (Maranello Corse) al Rally Day del Piemonte

lunedì, 29 ottobre 2018, 19:39

Il 24enne modenese coglie un buon secondo posto di classe A6 nella bagnatissima gara-sprint di Mondovì, disputata per saggiare – con esito ampiamente positivo – le modifiche apportate alla propria Peugeot 106.

La pioggia non scombussola i programmi di Lorenzo Grani: approdato al Rally Day del Piemonte per saggiare le novità tecniche fresche d'installazione sulla propria Peugeot 106, il giovane talento di Maranello Corse porta a termine le verifiche pianificate alla vigilia nonostante un clima pessimo e strade molto viscide, tutt'altro che ideale in casi del genere. Sotto la bandiera a scacchi di Mondovì, Grani (in azione nella foto di Michael Chirio) si ritrova con un'ottima serie d'informazioni da elaborare e, cosa che non guasta mai, anche con un secondo posto di classe A6.

"Ci tenevamo molto a saggiare la 106 nella rinnovata configurazione tecnica messa a punto da Marcello Manicardi – spiega Grani - ; viste le previsioni ed il clima che ci ha accolti domenica mattina, temevamo di non riuscire a completare il nostro programma, ma tutto è andato per il verso migliore. Abbiamo disputato il Rally Day del Piemonte senza badare troppo ai verdetti cronometrici perché era troppo importante non solo riportare a casa la vettura in condizioni perfette, ma anche raccogliere quante più indicazioni possibili. Archiviamo questa gara-test in termini positivi sul piano tecnico e non mi lamento nemmeno del risultato, per quanto non fosse al centro dei nostri pensieri; complimenti al vincitore di classe A6, che ha disputato una bellissima gara ed è andato davvero forte in condizioni spesso difficili. Io e la mia navigatrice Chiara Lombardi siamo più che soddisfatti di questo argento e del successo parziale ottenuto nella penultima prova speciale".