Vittoria casalinga per Le Mura Spring in serie B femminile

martedì, 30 ottobre 2018, 10:10

Le Mura Spring - Named Number 8 San Giovanni V.no 65-58

(8-13; 27-29; 45-42)

Le Mura Spring Lucca: Caloro, Viale 16, Nottolini 6, Doda 4, Mandroni 20, Morettini n.e., Mbeng 2, Bonciolini, Conti 9, Masini 6, Michelotti n.e., Cecchi 2. All.: Giannelli

Named Number 8 San Giovanni V.no: Baggiani 11, Campagnano 3, Ermini 2, Bidini 5, Argenti n.e., Stagi 1, Nannini 9, Innocenti 22, Frosali 5. All.: Piccioli

Arbitri: Rinaldi e Sgherri di Livorno

Seconda di campionato e prima sul parquet amico del Palatagliate per la serie B Spring che riceve il Named Number 8 di San Giovanni Valdarno.



Partono subito forti le ospiti che allungano subito grazie ad una zona forte e ad una maggior precisione al tiro. Le lucchesi hanno difficoltà ad andare a canestro per tutto il primo quarto, Masini con un tiro dalla media distanza allo scadere limita il passivo sul 8-13.



Il secondo quarto inizia con un deciso break ospite che a 3'.30" sono già sul 12-26.



Dopo il Time out Lucca cambia l'inerzia della partita, inizia il poderoso contro break lucchese che al minuto 8'.53" porta le padrone di casa ad una solo lunghezza di svantaggio 25-26. Il tempo si chiude poi sul 27-29.



Alla ripresa si combatte punto a punto, le lucchesi impattano finalmente al minuto 2',00" sul 32 pari. Si prosegue con piccoli vantaggi da ambo le parti subito ricuciti, ma il quarto si chiude sul 45-42. Anche l'ultima frazione inizia senza particolari allunghi, ma le ospiti sono cariche di falli, deve uscire Nannini per 5 falli a metà quarto, seguita da Innocenti. Lucca ne approfitta ed affonda portandosi sul + 10 e controllando il finale in sicurezza.



"Abbiamo fatto una prova di carattere contro una squadra ostica - commenta coach Gemignani - complimenti alle bimbe che sono state brave a reagire. Soddisfatto per le prestazioni di Mandroni e Masini, ma comunque brave tutte".