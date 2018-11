Sport



A Lucca il super week-end del tennis italiano

domenica, 11 novembre 2018, 18:11

di eliseo biancalana

Si svolgerà a Lucca, dal 7 al 9 dicembre, la Tennis Final Four di serie A1 2018, l'atto finale del campionato a squadre maschile e femminile della massima serie. L'appuntamento è stato presentato stamani al Circolo Tennis Lucca di Vicopelago. All'incontro hanno partecipato l'assessore allo sport Stefano Ragghianti, il delegato del Coni Toscana Giampaolo Bertoni, Paolo Antonioli e Vezio Trifoni per la FIT (Federazione Italiana Tennis) della Toscana, Alessandro Terigi del Circolo Tennis Lucca, Fabrizio Valdrighi (Azimut Investimenti) e Marcello Marchesini (Mef Tennis Events).

Quello che si giocherà a Lucca è considerato il "super weekend del tennis italiano". Dal punto di vista sportivo c'è attesa per vedere se Tc Prato e Canottieri Aniene riusciranno a mantenere il titolo di campioni d'Italia, rispettivamente in campo maschile e femminile. Fra i partecipanti sono attesi alcuni nomi importanti del tennis italiano, tra cui Deborah Chiesa, le sorelle Pieri, Jasmine Paolini, Martina Trevisan, Marco Cecchinato, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. Saranno presenti pure diversi top 100 stranieri, come Peter Gojowczyk, Marton Fucsovics, Aljaz Bedene e Jan Lennard-Struff.

Durante la conferenza stampa (che è stata presentata dal giornalista Michele Masotti) le diverse persone intervenute hanno sottolineato l'importanza che il tennis può avere per il turismo di Lucca. "Credo che questo sia un momento particolare per la città" ha affermato infatti l'assessore Ragghianti. "Ringraziamo gli organizzatori per aver scelto Lucca" ha detto a nome del Circolo del Tennis Alessandro Terigi, che ha rivendicato come il Circolo Tennis Lucca "sia uno dei migliori della Toscana". Entusiasta anche il commento del delegato del Comitato olimpico. "Per me è una giornata straordinaria" ha detto Bertoni, e anche i rappresentanti del Fit Toscana hanno sottolineato l'importanza dell'evento.

Sono diverse le aziende che sostengono l'iniziativa, tra cui la Azimut Investimenti, e l'evento sarà trasmesso in diretta tv da Supertennis TV (canale 224 di Sky e 61 del digitale terrestre). "Cerchiamo città che abbiano un grande appeal turistico" ha detto Marchesini, per spiegare il motivo per cui Mef Tennis Italia ha scelto Lucca per ospitare l'evento. "La nostra speranza – ha aggiunto – è quella di fermarci qui anche nel 2019". Un auspicio condiviso, a nome della città, anche dall'assessore Ragghianti.