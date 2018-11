Sport



A Prato trionfa il rugby al femminile

lunedì, 26 novembre 2018, 19:06

Una giornata intensa per il rugby in rosa, quella di domenica. Proprio in occasione del Test Match Italia – Sudafrica che ha visto trionfare le Azzurre per 35 a 10, la Federazione Italiana di Rugby ha organizzato la prima tappa del campionato juniores femminile.

Toscana, Umbria, Lombardia e Lazio si sono incontrate portando alcune o tutte le formazioni U14, U16 e U18.



Proprio in U16 e U18 hanno giocato anche 3 atlete lucchesi, Maria Di Napoli, Anita Bonfanti e Irene Campogiani. Il settore femminile è in costante crescita, sono tante che in Toscana si avvicinano a questo sport, per troppo tempo considerato solo prerogativa maschile. A farlo sono sempre più giovanissime: anche Lucca può contare non solo su queste tre giovani promesse, ormai delle piccole veterane nella società di Andrea Lombardi, ma anche su nuovi recenti arrivi che vanno ad arricchire le formazioni juniores. Per loro l’attività di allenamento è la stessa della squadra seniores condotta dal Tecnico Matteo Fanucchi, ma fondamentali sono gli allenamenti congiunti con le ragazze pari età, organizzati dal Comitato Regionale Toscano sotto il coordinamento di Elena Chiarella, responsabile del settore sviluppo nel CRT.

Proprio in un’ottica di lungo raggio la FIR quest’anno, per U16 e U18, ha dato alle ragazze la possibilità di giocare un rugby completo con squadre da 15 giocatrici, dato che fino all’anno scorso anche l’attività regionale prevedeva una formula di rugby a 7, in metà campo.

Le giovani rugbiste hanno affrontato con entusiasmo questa sfida e, sebbene a livello collettivo ci sia ancora molto da lavorare, a livello individuale sono emerse delle ottime doti. Proprio da qui bisognerà ripartire per migliorarsi e raggiungere i livelli delle avversarie comunque provenienti da realtà rugbistiche molto più consolidate.