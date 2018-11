Al PalaTagliate arriva l'ambizioso Geas Sesto San Giovanni

Altri articoli in Sport

venerdì, 9 novembre 2018, 16:05

La presidente dell’Associazione “Amici della pallacanestro Lucca – Luca Del Bon Onlus” che ogni anno ne è organizzatrice anticipa progetti e i primi passi per un’edizione stellare nel 2019: quella del centenario della pallacanestro a Lucca

venerdì, 9 novembre 2018, 11:18

La Geonova esce da una buona prestazione con la prima della classe, ma senza aver guadagnato punti, mentre il Montale esce da una vittoria energizzante, avendo recuperato punti sul Don Bosco Livorno e sopravanzandolo in classifica

giovedì, 8 novembre 2018, 10:18

A nome di tutti i componenti della grande famiglia degli arbitri di pallavolo di Lucca, l'ex presidente e arbitro nazionale Massimiliano Paluzzi ricorda la figura di Giuliano Bigongiari, a dieci anni dalla sua prematura scomparsa

mercoledì, 7 novembre 2018, 13:11

La grande atletica leggera torna ancora una volta a Lucca, che per il decimo anno consecutivo è stata scelta dal consiglio federale della Fidal per ospitare un evento sportivo di caratura nazionale. Stiamo parlando dei Campionati Italiani assoluti e giovanili di lanci che si terranno sabato 23 e domenica 24...

lunedì, 5 novembre 2018, 17:23

La gara parmense, condizionata dalla forte nebbia, non mette in mostra il pilota reggiano (in azione nella foto Diessephoto): alla fine, arriva un scialbo settimo posto al termine di una giornata trascorsa a lottare con un assetto non ottimale

lunedì, 5 novembre 2018, 13:25

Le finali dei Campionati Italiani Junior 2018 hanno vissuto ieri la loro ultima giornata di gare con la disputa delle finalissime a Roma in quel del PalaSantoro di Via Vertumno. All'evento, indetto dalla FPI e organizzato dalla Bellusci Boxe Promotion, hanno preso parte 101 boxer