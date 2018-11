Sport



Al Palatagliate il derby Geonova – Altopascio

venerdì, 30 novembre 2018, 17:57

Quella di sabato sera sarà la nona giornata di campionato e al Palatagliate andrà in scena, una della partite più attese, Geonova – Altopascio, il derby.

Non si può definire da dentro/fuori, visto il cospicuo numero di partite ancora da giocare, prima che il campionato sia alla fine, ma sicuramente uno spartiacque importante.

Coach Piazza è infatti di questo avviso "Partita che per noi vale tanto. Per noi è fondamentale continuare questo percorso di crescita, la squadra è cresciuta molto da inizio anno, adesso abbiamo inserito un giocatore nuovo, presto ne arriverà un altro, insomma è tutto un work in progress che ci sta dando ottimi risultati e non per questo vogliamo lasciare per strada punti importanti che ci sono utili per raggiungere il miglior piazzamento a fine campionato."

Il Bama Altopascio è caricatissimo, ha alle spalle una serie positiva di tutto rispetto e le uniche sconfitte subite, sono arrivate nelle prime due giornate di campionato contro il forte Pino Dragons e il Castelfiorentino, attualmente prima e seconda in classifica.

Certamente vorranno continuare la striscia positiva e soprattutto vorranno "bissare" quanto fatto in Coppa, proprio al Palatagliate, quando vincendo per 65/56 "stopparono" il cammino della Geonova e si portarono ai quarti di finale.

Condizione che Piazza conosce "L'Altopascio sta facendo molto bene ha grandi qualità ed esce da sei vittorie consecutive, è una squadra molto ostica, lo sappiamo bene e lo abbiamo sperimentato sulla nostra pelle, nella partita di coppa, ha molti giocatori che hanno confidenza con il canestro"

Insomma una squadra temibile, la loro arma migliore è sicuramente Baroncelli, terzo in classifica marcatori con 149 punti, seguito a ruota da Tessitori con 146, ma non c'è solo Baroncelli, c'è il grande De Falco, fuori da un paio di settimane, sembra per problemi alla schiena, quindi in forse fino all'ultimo minuto, a cui poi si aggiungono Orsini, Meucci e Cappa.

E' anche la partita degli ex, De Falco, come abbiamo detto in forse, ma conoscendolo sappiamo che farà di tutto per esserci e Lombardi, una giovane promessa che con il Bama si sta guadagnando sempre più minuti sul parquet.

Dalla sponda Geonova l'entusiasmo non manca, anche se le vittorie consecutive sono solo tre, non manca perché la squadra sta crescendo molto bene, non dimentichiamoci che il roster è stato rinnovato quasi completamente, a traghettare la squadra nell'attuale campionato, rimase un solo senior e un paio di under.

Sabato sera farà il suo debutto in campionato anche l'ultimo arrivo, Tommaso Tempestini, un giocatore importante il cui ruolo si alterna tra play e guardia che sarà sicuramente di valido aiuto per tutti i compagni.

Appuntamento al Palatagliate sabato 1 dicembre ore 21.