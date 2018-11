Sport



Al via il restauro del "glorioso" campino da softball

giovedì, 15 novembre 2018, 12:05

Grazie alla collaborazione con la provincia di Lucca le Nuove Pantere stanno compiendo un piccolo "miracolo" in via delle Rose.

Dopo almeno due anni di abbandono in questi giorni la società di baseball e softball lucchese inizierà un'opera di pulizia, taglio erba e restauro del "glorioso" campino da softball adiacente al Liceo Vallisneri dove hanno giocato generazioni di ragazze e ragazzi e si sono allenati tantissimi studenti del Liceo!

Un' opera molto impegnativa per la società e sicuramente non esaustiva; per far tornare il campo ai vecchi splendori ci sarà bisogno di molte più ore di lavoro e di molti più soldi (per esempio manca totalmente la terra rossa nel Diamante, le attrezzature per gli allenamenti ecc. ecc.) ma è un inizio importante che fa ben sperare il Presidente Mauro Agostini e tutta la Società.

L'obiettivo è infatti ambizioso, sempre che la Provincia rinnovi la fiducia alla Società Lucchese, trasformare il Campo in un punto di ritrovo per le bambine ed i bambini, oltre che per gli sportivi Lucchesi, che vogliano cimentarsi in sport diversi (baseball e softball appunto). Discipline sportive sicuramente innovative per l'Italia e di sicuro fascino per tutti.

Lo sforzo delle Nuove Pantere è massimo da tempo ed a breve verranno effettuate tante altre iniziative a favore del baseball e del softball.

Per il momento, appena le condizioni del campo lo consentiranno, tutti i bimbi e le bimbe di Lucca che vorranno passare una giornata diversa assieme agli allenatori ed ai giocatori delle Nuove Pantere, potranno venire a provare a giocare sul diamante del campo di S. Anna e provare l'ebrezza della battuta.

In estrema sintesi l’ Associazione lucchese vuole “regalare” a S. Anna ed a tutta Lucca una scuola permanente di baseball e softball nelle vicinanze delle Mura, per giocare, divertirsi e stare assieme. Una sfida ambiziosa o forse ... un piccolo, piccolissimo miracolo!