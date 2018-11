Sport



Ancora successi per la Samurai Karate

sabato, 24 novembre 2018, 17:04

Si è svolta a Lucca una gara regionale di Karate tradizionale organizzato dalla FIKTA in collaborazione con l’A.S.D. Samurai Karate di Piazza S. Francesco 35 a cui hanno partecipato oltre 150 atleti di cui molti bambini.

La Samurai di Lucca era presente con ben quindici allievi che hanno superato molto bene le prove richieste dagli arbitri di gara che consistevano in Kata (forma) e Kumite (combattimento). I giovani allievi, sotto la direzione tecnica del Maestro Marino Lombardi coaiudivato dall istruttore Di Notte Cesare si sono distinti, piazzandosi ai primi posti nelle varie categorie.

Tra questi troviamo i due bambini Barsanti Andrea 2° classificato al kata per cinture verdi e Bardoni Saverio 4° al kata cintura arancio. Per gli adulti si ricordano: Scaglione Romeo 1° al kumite per cintura blu, Belluomini Gabriele 3° al kata per cintura blu, Mango Fabio 3° al kata per cintura arancio e Manfredini Enzo 2° al kata per cinture nere.