Sport



Argento lucchese ai campionati nazionali di Taekwondo

venerdì, 9 novembre 2018, 21:48

Oggi all'interno del Palaprometeo di Ancona si è svolta una tra le competizioni di Taekwondo più importanti a livello nazionale, il Campionato Italiano Combattimento Cinture Rosse edizione 2018.

L'Asd Black Mamba Taekwondo di Lucca e Capannori era presente con Martina Giacomelli per la categoria Junior -63Kg, già reduce di una medaglia d'oro al campionato Interregionale "Tuscany Open" svoltosi a Montecatini Terme nel mese di ottobre.

Giacomelli, dopo aver vinto i quarti di finale per 21 a 16 con l'atleta abruzzese ed aver brillantemente superato la semifinale per point gap (differenza 20 punti) contro l'atleta campana, non è riuscita a sormontare l'atleta laziale in finale.

La finale è stata combattutissima ed esaltante dall'inizio alla fine e si è conclusa per 17 a 16 a favore della laziale. La medaglia d'argento di Giacomelli ha un enorme peso per il taekwondo lucchese, non solo per l'effettivo valore della medaglia conquistata con grande fatica da una ragazza reduce da un brutto infortunio nel 2017, ma anche perché ha contribuito ad alzare il livello degli atleti Black Mamba Taekwondo che mai erano riusciti a conquistare, nel combattimento, un risultato tanto prestigioso.

Il percorso di Giacomelli comunque è solo all'inizio dato che il 2 dicembre sosterrà ad Arezzo l'esame per cintura nera, grado che le aprirà le porte nel 2019 dei Campionati Nazionali Assoluti: la massima competizione a livello nazionale.