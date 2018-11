Sport



Autunno d'oro per le farfalle della Ritmica Lucca

domenica, 18 novembre 2018, 19:50

Si è svolta il 17 novembre a Incisa la gara regionale di rappresentativa Ritmica Europa, dove le ragazze della Ginnastica Ritmica Lucca hanno portato a casa solo splendidi successi.

Il team composto da Luisa Abballe, Lara Giannecchini, Irene spina, Gaia Simi e Francesca Bonvino ha ottenuto un magnifico primo posto. Irene, Gaia e Francesca sono scese in pedana con un frizzante corpo libero. Impeccabile è stata anche la prova con l’attrezzo di Irene e Luisa e Lara che sono riuscite a conquistare il pubblico con un esercizio dinamico e espressivo.

Primo posto per il team composto da Vittoria Martinelli, Giulia Susulete, Gemma Bertolani e Flavia Vezzoso. L’esercizio di squadra eseguito perfettamente sulla musica ha ottenuto un alto punteggio e l’esercizio in successione di Gemma e Vittoria ha stupito per la difficoltà e la padronanza che le piccole ginnaste hanno mostrato con l'attrezzo. Flavia, che per la sua prima volta in carriera è scesa in pedana col cerchio, ha portato a termine in maniera soddisfacente il suo esercizio.

Ha chiuso in bellezza la giornata l’oro vinto dalla squadra Gold formata da Vanessa Viotto, Beatrice Rosati, Nicole Scoma e Giada Lamberti. Per tutte e quattro era la prima volta che esibivano questi esercizi in una competizione, ma nonostante qualche piccolo errore dovuto all’emozione, le ginnaste hanno concluso quattro ottime prestazioni.

Agnese di Mauro e Benedetta Papa si sono fatte notare facendo un'esibizione fuori gara, sostenute dal tifo della loro compagna di squadra Dalia Conti, che non ha potuto partecipare per una piccola indisposizione fisica. Tutte le ginnaste prenderanno parte al Campionato Nazionale che si svolgerà il 24 e 25 novembre a Campagna Lupia (Venezia), in bocca al Lupo alle farfalle lucchesi.

Fervono inoltre i preparativi per la società lucchese riguardo al Trofeo Irene Bacci. La decima edizione della manifestazione, che ormai riveste carattere nazionale, si svolgerà il 5-6 gennaio 2019 e ad appena 5 giorni dall’apertura delle iscrizioni registra già un corposo numero di ginnaste partecipanti. Lo spettacolo sarà assicurato.