Bama in trasferta contro la Libertas Liburnia Livorno

venerdì, 2 novembre 2018, 21:10

Bama in viaggio domenica pomeriggio. I rosablù saranno ospiti della Libertas Liburnia Livorno, attualmente ancora al palo in classifica. Un team reduce da una retrocessione dalla serie B, dopo aver ottenuto una promozione esaltante, la stagione precedente. Quest'anno rifondazione con molti giovani del vivaio nel roster, implementati da atleti di ottima qualità. I ragazzi di Martini possono contare infatti su un quintetto di buonissimo livello, partendo dall'ex rosablu Armillei, guardia dal tiro al fulmicotone, per continuare con l'altro "shooter" Lombardi (immarcabile nell'ultimo match), l'ala atipica Riccio ed il serbo Dulovic, un centro dalle doti fisiche importanti e dalla tecnica di prim'ordine. A corredo gli ottimi giovani del vivaio tra cui spiccano Granchi e Viacava. Non ci piove comunque che passare al PalaCosmelli non sarà facile, come dimostra il blitz ottenuto all'overtime domenica scorsa da Montale.

Il Bama scenderà sul parquet del PalaCosmelli con la pesante assenza di Ben Lazzeri, out per tutta la stagione, nonché quella di Bini Enabulele, out per motivi familiari. Sono in lento recupero Canciello e Bonari, reduci da una violenta distorsione alla caviglia. Dovrebbe essere del match anche Pantosti, reduce da tre settimane di stop, a seguito di un incidente in motociclo. Quest'ultimo ex di turno, vista la sua militanza nelle giovanili gialloblu. Ci vorrà massima attenzione da parte di Cappa e soci, in primis perché per la legge dei grandi numeri prima o poi gli avversari, dopo un lungo digiuno, una vittoria la dovranno cogliere. In secondo luogo perché anche il Bama ha mostrato spesso pause di rendimento che possono essere letali, specialmente giocando in trasferta. Inutile dire che due punti sarebbero importantissimi in vista del match casalingo con l'altro team labronico: la corazzata Pielle Livorno. Arbitreranno Zanzarella di Siena e Mariotti di Cascina.

Nella foto: Francesco Meucci, autore della tripla allo scadere per la vittoria di domenica con Legnaia