Bene il Tau he vince con la Folgor Marlia

domenica, 18 novembre 2018, 19:22

4 -3

TAU CALCIO ALTOPASCIO: Lavorgna, Biondi, Casali, Giardini, Del Sarto (18' 1t Pieri), Michelotti, Lenci (32' 2t Vanni Andrea), Vanni Leonardo, Tognotti, Sardelli, Guidi. A disp: Daviddi, Vannucci, Balli, Franceschi, Del Carlo, Bruni, Lunardini. Allenatore: Cristiani.

FOLGOR MARLIA: Bolognesi, Angioli, Viviani, Della Maggiora, Massei, Giampaoli, Caputo (30' 2t Caiazzo), Niccoli, Menchini, Dinelli, Busembai. A disp: Sargenti, Toschi, Santini, Bagnatori, Romanini, Pennino. Allenatore: Barsocchi.

RETI: Pieri 2, Lenci, Vanni Leonardo, Menchini (Rig), Busembai, Caiazzo.

NOTE: ammoniti: Casali, Michelotti, Tognotti, Lenci. Espulso: Dinelli.

Un'altra bella vittoria in casa TAU Calcio Altopascio. Parte bene il Tau che si rende pericoloso in tre occasioni, ma non riesce a sbloccare il risultato. Anzi subisce al 18' il gol degli ospiti su calcio di rigore per fallo commesso in area da Del Sarto. Il gol sorprende i padroni di casa che poco dopo vanno ancora sotto con la rete del raddoppio ad opera di Busembai.La ripresa vede il Tau cambiare atteggiamento. Già al 5' Pieri accorcia le distanze. Due minuti più tardi Lenci realizza il gol che vale il 2 a 2. Ancora Pieri al 26' ribalta il risultato in favore del Tau. Sull'onda del l'entusiasmo la formazione di mister Cristiani al 33' segna con Leonardo Vanni il gol del 4 a 2. Solo nei minuti finali la Folgor Marlia si rende pericolosa riducendo il divario con Caiazzo.

Una vittoria che consegna al Tau il primo posto in classifica. Prossima domenica partita fuori casa contro lo Staffoli.