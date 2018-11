Sport



Bridge Lucca, miglior circolo allievi di Italia

giovedì, 22 novembre 2018, 09:23

Vincere è difficile e confermarsi lo è ancora di più. Questo motto non sembra valere per il circolo Bridge Lucca ed in particolare per tutti i suoi allievi che, dopo gli ottimi risultati ottenuti a maggio, sono riusciti a migliorare le loro prestazioni. Infatti il circolo di Lucca ha vinto grazie ai risultati di tutti i suoi allievi l'ambito trofeo “Vincenzo Riolo” che è assegnato al Circolo che durante i campionati, che si sono tenuti a Salsomaggiore dal 9 al 11 novembre, ha raggiunto, sommando i risultati di tutte le categorie, il punteggio più alto. La coppa, che sarà esposta presso la sede dell’Associazione Bridge Lucca, che si trova sulle mura storiche di Lucca – Casermetta Santa Maria, al di sopra dell’omonima piazza, è stata ritirata dal maestro Vittorio Viani, al quale va un doppio e sentito ringraziamento in quanto non solo ha sostenuto, con utili consigli e con la calma di chi ha più esperienza, tutti gli allievi lucchesi durante le sfide finali di Salsomaggiore, ma soprattutto perché ha trasmesso, ad una nuova generazione di bridgisti, la passione per questo splendido sport.

Entrando nel dettaglio dei singoli risultati, nella categoria allievi primo anno, torneo a squadre, la formazione composta da Nicola Gennazzani, Alberto Bertolacini (capitano e nome della squadra), Federica Chiappe e Giacomo Sodini è riuscita a portare a casa, dopo l'oro di maggio, un bellissimo terzo posto, contro avversari molto agguerriti ed hanno così confermato di essere tra i migliori giocatori in Italia nella categoria. Altro traguardo da sottolineare è il terzo posto nel torneo a coppie raggiunto da Federica Chiappe e Giacomo Sodini, unici, tra tutte le categorie, quindi tra più di 400 partecipanti, a salire sul podio due volte. Il primo posto è stato conquistato dalla coppia Eleonora Palagi e Riccardo Lemmetti del Viareggio Versilia Bridge, ai quali tutto il Bridge Lucca esprime i più vivi complimenti perché, oltre ad essere degli avversari forti, preparati e leali, sono amici con cui condividere questa passione.

La medaglia d’oro a Lucca viene portata dagli allievi secondo anno nel torneo a squadre, dove Rossana Sciandra (capitano e nome della squadra), Laura Potiti, Alessandro Ferrazza e Leonardo Petrozziello (questi ultimi del Viareggio Versilia Bridge a conferma di una solida amicizia tra i due circoli) hanno conquistato il primo posto. Una cavalcata vincente nella quale hanno mantenuto la prima posizione dall’inizio alla fine del torneo, senza concedere niente a nessuno dei valorosi e preparati avversari, i quali hanno avuto la solo sfortuna di incontrarli durante il cammino.

Infine ad un passo dal podio gli allievi del terzo anno Roberto Gennazzani e Fabrizio Michelucci (Bridge Lucca), che assieme ad una coppia di Siena, per un soffio non sono riusciti a conquistare una medaglia nel torneo a squadre, resta comunque una grande prestazione sfumata solo nel finale per la bravura degli avversari presenti.