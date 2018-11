Sport



Campionato Regionale indoor di salto a ostacoli: la vincitrice è Alessandra Deverio

giovedì, 15 novembre 2018, 14:36

Alessandra Deverio, classe 1988, Vicepresidente e Istruttore F.I.S.E. per le discipline Olimpiche e Paralimpiche nelle due sedi del Centro Equitazione La Luna di Lucca, mamma di Stefano, 4 mesi e mezzo e di Vittoria 16 mesi e mezzo, è lei la vincitrice indiscussa del Campionato Regionale Indoor di Salto Ostacoli nella categoria Criterium 1° Grado, la categoria più importante in questa 1^ fase di Campionati Invernali Indoor.

La kermesse si è svolta in questa edizione 2018 presso le strutture coperte dello Scoiattolo Valdera Equitazione di Treggia, Pisa e ha visto circa 200 partenti ai nastri di partenza nelle varie categorie di gara

Bella soddisfazione per la Deverio che ha montato la femmina Clarissa, cavallo grigia di origini tedesche (hannover da Clinton per Landor’s) di 8 anni, che è sotto la sua sella dalle prime esperienze in gara, e che addirittura è stata seguita dall’amazzone lucchese dalle prime fasi di addestramento di doma.

Clarissa ha esordito dall’età di 4 anni nei campi gara in categorie riservate ai giovani cavalli del Circuito Classico ed Elite Mppaf, ha proseguito molto bene il suo percorso formativo con in sella la Deverio nei 5 e nei 6 anni e ha aspettato che la sua amazzone e proprietaria potesse portarla avanti nella carriera sportiva dopo le due gravidanze ravvicinate.

Zero le penalità del primo giorno di gara, venerdì 9 novembre, una gara a tempo, dove il binomio ha vinto la categoria lasciando il concorrente della seconda posizione a oltre 10 secondi di distanza; ancora zero le penalità nella categoria a fase consecutive di sabato 10 novembre che le hanno fatto guadagnare ancora un primo posto nel secondo giorno di gara ; zero le penalità nel primo percorso e 4 quelle nel secondo percorso del terzo giorno di gara, domenica 11 novembre, con l’abbattimento dell’ultimo ostacolo che hanno visto il binomio classificarsi al secondo posto della classifica della terza giornata di gara.

La somma dei punteggi dei tre giorni di gara del Campionato ha decretato la Deverio Alessandra Campionessa Regionale Indoor 2018 della Categoria Criterium 1° grado senior.

Vincita meritatissima quella dell’amazzone nostrale che si divide e districa fra gli impegni di mamma, di Istruttrice di Equitazione e di atleta, ritagliando comunque momenti da dedicare alla propria preparazione sportiva presso le strutture del Centro Equitazione La Luna nella sede di Lucca in Via Terrazza Petroni, seguita dall’Istruttore Federale Jacopo Antonazzi,.

Il Centro Equitazione La Luna a.s.d. è stato rappresentato al campionato anche da due allieve junior preparate e allenate dalla stessa Deverio:

Ylenia Carbonari (11 anni), già medaglia d’oro nel circuito di Coppa Toscana 2018 nella categoria LBP70 con la pony Venere, in questo campionato, in sella al pony di proprietà Kantje’s Baloo, ha partecipato alla categoria Pony Esordienti una LBP80; dopo essersi classificata prima nel percorso a tempo di venerdì e far ben sperare in una medaglia, con le 4 penalità nella gara a fasi consecutive nella gara di sabato si è dovuta accontentare del 5° posto della classifica generale;

e ancora zero le penalità nelle tre giornate di gara per Chloè Menager Petri (15 anni), già medaglia d’argento nel circuito di Coppa Toscana 2018 nelle LB60 in sella alla purosangue Scandalosa Gilda, ha partecipato al Trofeo LB60 riservato alle patenti A junior, questa volta in sella al belga Elton, classificandosi 1^ exequo con tutti gli altri concorrenti che hanno effettuato percorsi netti nelle gare di precisione.

Due i prossimi appuntamenti importanti per l’Equitazione Toscana, il Campionato Regionale Salto Ostacoli II^ Fase e il Campionato Regionale di Dressage e Paradressage che si disputeranno nelle prossime settimane e che vedranno ancora la partecipazione di alcuni allievi della Scuola di Equitazione del Centro Equitazione La Luna a.s.d.