C'è un cuore (azzurro) che batte nel cuore di Alberto

martedì, 20 novembre 2018, 17:05

Dal 4 ottobre è lei, Luisa Colombini Gnutti, la presidente del Cmb Junior Lucca divenuto, ormai, una società di capitali per coltivare i sogni di crescita di tutto il movimento cestistico lucchese

lunedì, 19 novembre 2018, 15:56

I sei gironi eliminatori (quattro nel campionato maschile e due in quello femminile) hanno prodotto i loro verdetti in merito a quale circolo potrà continuare a cullare il sogno di cucirsi lo scudetto tricolore sul petto e chi, invece, dovrà lottare altre due settimane per non abbandonare la massima serie...

lunedì, 19 novembre 2018, 14:06

Un mese di novembre decisamente impegnativo per i pugili lucchesi ma anche per lo staff organizzativo chiamato in questa settimana a rifinire i dettagli della manifestazione del 25 novembre in programma a San Leonardo in Treponzio alla palestra Don Aldo Mei che avrà come clou la sfida tra Marvin Demollari...

lunedì, 19 novembre 2018, 11:40

Nei veterani uomini primo posto per Luca Silvestri (Gruppo Podistico Massa e Cozzile ) in 38'58'', posto d'onore per Marco Osimanti (Lucca Marathon) e terzo Giuliano Burchi (Podistica La Stanca Valenzatico)

lunedì, 19 novembre 2018, 11:22

Il presidente del comitato territoriale Appennino Toscano della Fipav Paolo Della Santa e gli ex-presidenti degli arbitri Massimiliano Paluzzi e Massimiliano Bindocci esprimono a nome di tutti gli attuali e i precedenti tesserati il cordoglio e la vicinanza alla famiglia, in particolare al nipote Christian, anche lui arbitro, per la...

lunedì, 19 novembre 2018, 09:21

Prosegue il percorso netto del Rugby Lucca nella serie C di rugby. La squadra di mister Matteo Giovannico chiude infatti il girone d'andata con tutte vittorie all'attivo e il primato solitario in classifica. La quinta e ultima partita del girone di andata, andata in scena ieri (18 novembre) al Romei,...