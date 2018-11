Sport



C’è una formazione lucchese che… batte il Pisa: la Toringhese strapazza il CUS

sabato, 17 novembre 2018, 10:48

di simone pierotti

Festa grande all’impianto di calcio a 5 “Calcetto sul Tetto” per la vittoria della Toringhese nella gara di esordio del campionato di Serie D regionale, nell’atteso derby contro il CUS Pisa. La squadra del presidente Giuseppe Martinelli ha così “vendicato” sportivamente la … recente sconfitta della Lucchese contro il Pisa.

Vittoria meritata e mai messa in discussione per il team arancionero che inizia la stagione con il piede giusto: 8-3 il punteggio finale, grazie alle doppiette di Biancalan e Panella, e le reti di Pucci, Orsi, Eramnazi e Galleni. Grande e meritata festa negli spogliatoi per tutta la squadra, assieme alla società che ha promesso, come premio, di portare tutti a cena!

La stagione per la formazione capannorese era iniziata con la Coppa Toscana, con il girone di qualificazione terminato con 2 vittorie (entrambe contro Atletico Sextum) e 2 sconfitte contro il fortissimo Fucecchio. Questi i marcatori della Coppa: 4 Galleni M.Y., 3 Orsi D., 2 Pucci I., 1 Edi F., 6 Panella F., 2 Eramnazi Z., 2 Scelso Giacomo, 1 Franco Domenico.