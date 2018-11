Centro sportivo Sandro Vignini, giovani in campo per il V° Memorial Magherini

Altri articoli in Sport

giovedì, 29 novembre 2018, 12:50

Autunno è tempo di bilanci, e in casa Virtus non si fa eccezione. A cavallo tra una stagione sportiva e quella successiva facciamo un resoconto dell’attività agonistica e dei risultati in pista col direttore tecnico Matteo Martinelli, che ci illustrerà anche le prospettive della società biancoceleste per il biennio 2018/19

mercoledì, 28 novembre 2018, 10:57

Si è conclusa agli ottavi di finale la spedizione del team di Lucca a Cape Town, in Sudafrica, dove si è svolto il Mondiale di calcio a 5 amatoriale, vinto dall'Argentina

martedì, 27 novembre 2018, 17:02

Si tratta di Tommaso Tempestini, classe 1987, 85 chili e 180 centimetri di altezza. Tommaso Tempestini gioca play guardia, nelle sue vene scorre sangue livornese e questo dovrebbe essere sufficiente per inquadrare il tipo

martedì, 27 novembre 2018, 13:06

Un successo organizzativo, “sold out“ per l’afflusso di pubblico ma anche amarezza per la controversa sconfitta ai punti di Demollariad opera di Henchiri nel match clou della serata valido come semifinale del “Trofeo della Cinture WBC – Fpi “categoria superpiuma sulla distanza delle sei riprese

martedì, 27 novembre 2018, 10:50

Franco Bertelloni (Stracarrara) si aggiudica la categoria veterani uomini, terminando la gara in 58'38'', secondo posto per David Pellegrinotti (Le Lumache Mezzana Prato), e terzo Marco Osimanti (Lucca Marathon)

martedì, 27 novembre 2018, 10:10

Altro fine settimana da incorniciare per l'Incas caffè Tennistavolo Lucca che porta a casa un ricco bottino di otto vittorie su undici incontri disputati con l'esordio stagionale di tre squadre in altrettanti gironi di serie D3