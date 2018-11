Sport



Chieti corsaro al PalaPiaggia: prima sconfitta interna per la Nottolini

domenica, 25 novembre 2018, 09:46

di andrea salerno

Bionatura Nottolini – Di Carlo spa 1-3

(parziali: 25-21; 23-25; 20-25; 20-25)

Una buona Nottolini esce sconfitta dal PalaPiaggia, contro la più quotata Di Carlo spa di Chieti, al termine di una gara combattuta e a tratti spettacolare. Dopo la sconfitta della scorsa settimana nella trasferta di Macerata, dunque, le ragazze di coach Becheroni incassano la seconda delusione del campionato dimostrando, tuttavia, di poter tenere testa a qualsivoglia avversario.

L’inizio del primo set scivola in perfetto equilibrio, con la Nottolini che tenta la fuga grazie agli attacchi di Puccini che distanziano di 4 punti le abruzzesi (9-5). Da quel momento in poi, sarà un susseguirsi di fughe e rimonte da ambo le parti che durerà per tutto il match: dopo essere andate sotto 12-8, difatti, le ospiti si rimettono in carreggiata, guidate da una Vanni in gran spolvero (12-11). Sul 20-17, però, sale in cattedra Sofia Renieri che con una serie di attacchi vincenti ed un ace in battuta consegna il primo set alla sua squadra.

Le bianconere riprendono a macinare gioco anche all’inizio secondo periodo, offrendo una prestazione incoraggiante e portandosi sul 6-2 grazie a Puccini e Roni. Le esperte avversarie, malgrado ciò, non si perdono d’animo e, grazie ad una difesa apparentemente insuperabile, prima pareggiano e poi mettono la freccia (16-17) . Renieri prende per mano la Nottolini e guida nel testa a testa le compagne che però devono cedere il passo a Chieti che si aggiudica il set con il punteggio finale di 23-25. Non mancano recriminazioni per alcune sviste arbitrali che irritano il numeroso pubblico presente al PalaPiaggia.

La parità conquistata galvanizza le abruzzesi che iniziano il terzo set con grande cattiveria agonistica. La squadra di casa, viceversa, accusa psicologicamente il colpo e, pur limitando i danni con la solita grinta, non riesce mai ad avvicinarsi alle teatine che respingono gli attacchi e colpiscono con Vanni e Nonnati chiudendo sul 20-25.

Il quarto set ricalca fedelmente quanto visto nel primo con scambi prolungati ed avvincenti da ambo i lati. Da segnalare, sul 7 pari, un botta e risposta infinito, indubbiamente degno di serie superiori, chiuso dal capitano della Bionatura, Roni, che schiaccia impetuosamente trovando il tocco a muro delle avversarie che fa carambolare i pallone all’esterno del campo da gioco (8-7). La partita continua a essere equilibrata con la solita Vanni protagonista e vera e propria condottiera delle ospiti a cui rispondono con carattere Renieri e Roni. Quando i vantaggi sembravano la conclusione più probabile, dato l’andamento del set, sul 19 pari le bianconere hanno un blackout inspiegabile e consentono a Chieti di portarsi sul 20-23. Un errore di Renieri e una schiaccia out del centrale Mutti fissano il puntegggio sul 20-25. Le ospiti così possono festeggiare per il successo ottenuto in un PalaPiaggia inviolato dallo scorso anno che, nonostante la sconfitta patita, ha tributato un caloroso applauso alle padrone di casa.