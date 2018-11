Christopher Lucchesi ha completato lo "Shoot-Out" al 15° Supercorso Federale Aci Sport Rally

Altri articoli in Sport

venerdì, 30 novembre 2018, 14:43

Servirà una Gesam Gas & Luce ai limiti della perfezione per provare a strappare i due punti ad un Umana Reyer Venezia che si presenta al PalaTagliate da capolista imbattuta

venerdì, 30 novembre 2018, 13:14

Occhi puntanti sulla formazione Berretti che sabato pomeriggio alle 14,30 ospita sul campo uno dell’Acquedotto l’Arzachena. I ragazzi di mister Michele Bruno sono alla ricerca della vittoria, dopo le ultime sconfitte contro Torino e Virtus Entella e durante la settimana hanno cercato di preparare nel migliore dei modi questo importante...

giovedì, 29 novembre 2018, 22:12

C'è a Lucca una scuola di calcio che forma i calciatori del domani, sotto la supervisione dell'ASD Tau Calcio Altopascio e del FC Internazionale Milano. È il Centro sportivo Sandro Vignini di Vittorio Tosto, a cui sono iscritti un centinaio di ragazzi

giovedì, 29 novembre 2018, 12:50

Autunno è tempo di bilanci, e in casa Virtus non si fa eccezione. A cavallo tra una stagione sportiva e quella successiva facciamo un resoconto dell’attività agonistica e dei risultati in pista col direttore tecnico Matteo Martinelli, che ci illustrerà anche le prospettive della società biancoceleste per il biennio 2018/19

mercoledì, 28 novembre 2018, 10:57

Si è conclusa agli ottavi di finale la spedizione del team di Lucca a Cape Town, in Sudafrica, dove si è svolto il Mondiale di calcio a 5 amatoriale, vinto dall'Argentina

martedì, 27 novembre 2018, 17:02

Si tratta di Tommaso Tempestini, classe 1987, 85 chili e 180 centimetri di altezza. Tommaso Tempestini gioca play guardia, nelle sue vene scorre sangue livornese e questo dovrebbe essere sufficiente per inquadrare il tipo