Coach Becheroni: “Prestazione favolosa contro un grande avversario”

domenica, 11 novembre 2018, 09:56

di andrea salerno

L’incontro fra Bionatura Nottolini ed Emilbronzo Montale si è da poco concluso e un raggiante Sandro Becheroni, allenatore e artefice della favola della formazione lucchese ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla convincente prestazione delle sue ragazze.

Coach, cosa dire della squadra dopo una partita del genere?

Sono molto felice, abbiamo giocato benissimo e le ragazze hanno seguito perfettamente le indicazioni che erano state impartite durante la settimana. Il gioco espresso è stato di qualità e non è mai mancata quella determinazione necessaria in partite complesse come questa.

La Emilbronzo è una delle corazzate del girone, perciò la vittoria di oggi vale davvero doppio, non crede?

Sì, abbiamo affrontato una grande squadra, dimostrando carattere e maturità da vendere nelle varie fasi della gara. Oltre a ciò, tengo a sottolineare l’importanza del sostegno del pubblico. Oggi il PalaPiaggia è stato veramente l’uomo in più che ha spronato le ragazze a dare tutto. Con questo successo netto, abbiamo superato davvero ogni più rosea previsione.