Cresce l’attesa per il match Demollari Henchiri del 25 novembre

lunedì, 19 novembre 2018, 14:06

Un mese di novembre decisamente impegnativo per i pugili lucchesi ma anche per lo staff organizzativo chiamato in questa settimana a rifinire i dettagli della manifestazione del 25 novembre in programma a San Leonardo in Treponzio alla palestra Don Aldo Mei che avrà come clou la sfida tra Marvin Demollari e Nicola Henchiri, pugili professionisti per la semifinale del Trofeo delle Cinture W.B.C.

Venerdi 16 novembre a Borgo San Lorenzo è salito sul ring Alessio Micheletti per i quarti di finale dei 64 kg senior Torneo “Etruria “ 2018. Micheletti ha perso ai punti sconfitto da Niccolo Zappiello ( Boxe Valdisieve) accompagnato dal tecnico Massimo Giuliano che analizza così la sconfitta: "E' mancata la lucidità per sfruttare le pause dell’avversario con Micheletti che ha portato pochi colpi nel contesto generale del match".

Sabato 17 è toccato a Maurizio Orsi tornare a Borgo san Lorenzo per i quarti di finale del Torneo ma nei 69 kg (tecnico accompagnatore Giuliano). Orsi ha avuto ragione vincendo ai punti di un brutto cliente come Andry Khoruz (Colligiana) pugile imbattuto e decisamente valido. Nella semifinale di domenica 18 il pugile di Domazzano è stato visto sconfitto ai punti battuto da D’Evangelista della Boxe Calenzano anche se il suo tecnico Giuliano non è rimasto molto convinto dal verdetto.

Domenica 18 la Pugilistica Lucchese è stata invitata a partecipare ad una manifestazione organizzata al Pala Vinci di Montecatini Terme ed ha portato sul ring quattro pugili: ad aprire le danze Mauro Massoni che per la categoria dei 69 kg senior ha perso ai punti sconfitto da Sandro Cecchini (Pugilistica Cascinese). Corina Babici, apparsa molto determinata, ha avuto ragione della pugile di La Spezia Martina Alberti (asd Il Club); insieme hanno dato vita ad un bel match femminile per la categoria Elite 2 al peso di 56 kg riscuotendo unanimi consensi.

Bella vittoria anche per Lorenzo Garofano (junior 63 kg) che ritorna alla vittoria sconfiggendo ai punti Romeo Niccolai (Pugilistica Montecatini). Garofano, decisamente in serata, abilmente ha sfruttato sia le gambe che un insidioso gancio destro che ha fermato Niccolai durante gli attacchi. Garofano, allenato da Giulio Monselesan, ieri sera ha disputato il suo 23° combattimento (classe 2003) ed è un pugile con un bel potenziale; serve ancora una maturità, ma quanto visto a Montecatini fa ben sperare.

Battuta d’arresto per Lorenzo Garibaldi pugile youth di 69 kg che, opposto al pugile spezzino Matteo Giannarelli (La Spezia Boxing Class), ha perso il match ai punti. Garibaldi si è lasciato trascinare dalla foga del combattimento e già in precedenti occasioni ha perso la distanza giusta per colpire e con il passare dei minuti per recuperare la sua azione che è diventata disordinata; un aspetto su cui Giuliano, come tecnico, deve lavorare perché il ragazzo quando invece rimane ordinato e pulito nel portare colpi è anche un bello spettacolo vederlo sul ring.

Per tutta la giornata del 18 Giulio Monselesan, Massimo Bosio e Giuliano, hanno preso parte a Livorno al collegiale di pugilato giovanile svolto sotto la direzione del tecnico azzurro Coletta; con loro i pugili della Lucchese Miguel Bachi, Luca Lavelli, Sebastiano Kasa, Alessio Andreotti (schoolboy), Matteo Mencaroni (schoolboy), Robert Ignat, Lorenzo Frugoli ed il campione d’Italia Junior Samuele Giuliano.

Adesso non rimane che aspettare la sera di sabato 24 per il peso ufficiale del match professionistico che sarà svolto al Bar Nelli in Viale Europa alle ore 19 , poi ci sarà il conto alla rovescia per il match del 25.