Ct Lucca k.o. nella semifinale di andata: si allontana la finale scudetto del Palatagliate

lunedì, 26 novembre 2018, 08:49

di michele masotti

Semaforo per il Ct Lucca Vicopelago nel primo round della semifinale scudetto. Beinasco si impone per 3-1 nella città dell’arborato cerchio, facendo l’en plein nei singolari, complicando maledettamente i sogni di Jasmine Paolini e compagne di disputare una finale di fronte al pubblico amico del Palatagliate.

Che la giornata potesse essere complicata per le ragazze del direttore tecnico Ivano Pieri è stato chiaro sin dal primo singolare. Federica Di Sarra, n.402 del ranking WTA, ha superato con un doppio 6-2 6-2 Jessica Pieri. Pronostico ribaltato anche nella seconda sfida con l’esperta Giulia Gatto Monticone (218 delle classifiche mondiali) che ha sconfitto Jasmine Paolini. La classe 1996 si è dovuto arrendere alla rivale per 6-3 6-1. Neppure la più piccola delle sorelle Pieri, Tatiana, è riuscita ad invertire la tendenza.

L’atleta classe 1999 ha dovuto soccombere alla diciassettenne Federica Rossi nonostante fosse riuscita a recuperare il set di svantaggio. Alla fine la tennista piemontese ha avuto la meglio per 6-2 6-7 6-0. Acquisita la sconfitta, per il circolo lucchese era fondamentale vincere almeno il doppio per alimentare la fiammella della speranza in ottica ritorno. Jasmine Paolini\Alice Matteucci hanno consegnato al Ct Lucca Vicopelago l’unico punto di gara uno al termine di una dura lotta, 6-7(4) 6-2 e 10-7.

Domenica prossima le ragazze di Ivano Pieri saliranno a Beinasco per compiere l’impresa. Ricordiamo che per conquistare un posto per la finalissima dei prossimi 7 e 8 dicembre, le biancorosse dovranno imporsi fuori casa per 4-0 o replicare, stavolta ovviamente a proprio favore, il 3-1 maturato a Lucca. In quel caso sarebbe necessario un altro doppio di spareggio.

Nell’altra semifinale il Tc Genova 1893 ha sbancato i campi delle bicampionesse in carica di Prato con il punteggio di 3-1.