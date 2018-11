Ct Lucca Vicopelago: il pareggio di Faenza avvicina le biancorosse alle semifinali scudetto

Altri articoli in Sport

domenica, 4 novembre 2018, 21:14

Un giorno i giocatori del Bama racconteranno ai propri nipoti di aver vinto un match di basket a Livorno tirando col 4% da 3 punti (1 su 22) e perdendo 14 palloni. Succede anche questo

domenica, 4 novembre 2018, 20:51

Non riesce la seconda rimonta in due settimane alla Gesam Gas & Luce. Come a Vigarano le biancorosse sprofondano nei primi 15 minuti di partita sotto addirittura di 27 punti poi si accendono e arrivano anche a spaventare le padrone di casa riportandosi a -8 con 7 minuti da giocare

domenica, 4 novembre 2018, 19:05

Prima sconfitta in campionato per il TAU Calcio Altopascio che perde in casa di misura con il Don Bosco Fossone. Partita equilibrata per tutto il primo tempo con poche occasioni pericolose da entrambe le parti

domenica, 4 novembre 2018, 09:56

Alla Geonova non è riuscito il colpaccio in terra gigliata, ma c'è andata molto, molto vicina, il Pino è sicuramente una delle squadre più forti in assoluto e l'averlo insidiato fino alla fine, la dice lunga sulle potenzialità della compagine targata Cmb

venerdì, 2 novembre 2018, 21:10

Bama in viaggio domenica pomeriggio alle 18 al PalaCosmelli di Livorno. I rosablù saranno ospiti della Libertas Liburnia Livorno, attualmente ancora al palo in classifica

venerdì, 2 novembre 2018, 12:41

Si concluderà domenica 4 novembre a Ragusa il tour de force al quale è stata sottoposta in questo primo mese e mezzo di stagione la Gesam Gas & Luce.Le biancorosse, infatti, saranno per la quinta volta su sei incontri, se si considera anche la Supercoppa Italiana, in trasferta