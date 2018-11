Sport



Ct Lucca Vicopelago, passo falso interno e qualificazione alle semifinali rimandata

lunedì, 12 novembre 2018, 15:04

di michele masotti

Il circolo tennis Lucca Vicopelago subisce la prima sconfitta stagionale, 1-3 per mano del Tc Genova 1893, e deve rimandare di sette giorni l’appuntamento con una storica qualificazione alle semifinali scudetto. Sul risultato finale ha influito, oltre all’assenza di Jasmine Paolini impegnata nel 125k di Houston, la scelta del giudice arbitro, su insistenza del circolo ligure, di disputare gli incontri nei campi al coperto anziché in quelli outdoor. Una decisione dettata dalla pioggia scesa nella serata antecedente al match su Lucca.

La terra battuta indoor, più veloce rispetto ai canonici campi esterni, si è ben spostata con il maggior impattato fisico di Samsonova e Bronzetti, vittoriese nei loro singolari che hanno fatto svoltare l’incontro dalla parte di Genova. Le ragazze del direttore tecnico Ivano Pieri rimangono, comunque, padrone del loro destino. Basterà sconfiggere domenica prossima la Società Canottieri Casale, fanalino di coda del girone 1 e già rassegnata a disputare gli spareggi per non retrocedere, per entrare tra i primi quattro circoli d’Italia. La nuova classifica recita così: Ct Lucca e Tc Genova 8 punti, Ca Faenza 7 e Casale 1. Ricordiamo che giovedì 15 ci sarà il recupero della sfida, valevole per il quarto turno, tra le liguri e le piemontesi.

Il match, iniziato con quasi un’ora di ritardo sulla tabella di marcia, era iniziato bene per il circolo lucchese. Tatiana Pieri, infatti, aveva superato per 7-5 6-4 l’esperta Alberta Brianti. Parità nel punteggio complessivo che è stata ristabilita da Liudmila Samsonova che si è imposto su Jessica Pieri con il punteggio di 7-6(6) 6-3. Anche il terzo singolare è stato ad appannaggio del Tc Genova 1893; Lucia Bronzetti ha avuto la meglio su Alice Matteucci, che così non ha bissato la vittoria della scorsa settimana, per 6-1 7-5.

Combattutissimo il doppio finale, che si è risolto al super tiebreak. Il tandem Samsonova\Brianti ha battuto per 6-2 3-6 10-5 la coppia formata dalla sorelle Pieri, regalando al Tc Genova un successo pesante anche in ottica primo posto nel girone.