Ct Lucca Vicopelago qualificato alle semifinali scudetto. Adesso sotto con Beinasco

lunedì, 19 novembre 2018, 08:46

di michele masotti

Il circolo tennis Lucca Vicopelago non fallisce l’appuntamento con la propria storia conquistando, come da previsione, un posto tra i primi quattro team d’Italia che nelle prossime due settimane si giocheranno il pass per la finale del Palatagliate, in programma il 7 e l’8 dicembre. Alle ragazze del direttore tecnico Ivano Pieri, in virtù del 2-2 maturato tra Tc Genova 1893 e Ca Faenza, è bastato cogliere un punto contro la Società Canottieri Casale per chiudere il girone 1 al secondo posto. Piazzamento che costringerà le biancorosse a vedersela contro le piemontesi, anch’esse neopromosse, di Beinasco che si aggiudicate il girone 2. L’altra semifinale scudetto metterà di fronte il Tc Genova 1893 alle bicampionesse d’Italia in carica del Tc Prato.

Casale, Faenza, il Tc Parioli e il Circolo della stampa sporting di Torino disputeranno i play-out salvezza per non abbandonare la massima serie nazionale. Lucca giocherà l’andata domenica 25 novembre di fronte al pubblico amico: la settimana successiva ci sarà il ritorno in terra piemontese. Un traguardo importante per il circolo del presidente Quilici. Il primo passo verso quel sogno chiamato finale scudetto, da giocare peraltro in casa, è stata appena compiuto.

La giornata sui campi di Vicopelago si era aperto male per le padrone di casa. Jasmine Paolini, di ritorno da due settimane negli States, si è arresa per 6-4 6-2 ad una solida Stefania Rubini. Parità nel punteggio complessivo che porta la firma di Jessica Pieri, vittoriosa 6-4 6-0 su Enola Chiesa, sorella minore della più forte Deborah. Addirittura travolgente Tatiana Pieri che ha rifilato una “bicicletta”, duplice 6-0, alla malcapitata Federica Pezzana. A fissare il punteggio sul definitivo 2-2 è stato il doppio, con Rubini\Chiesa che si sono imposte per 6-4 6-3 su Jasmine Paolini\Jessica Pieri.