Doppia sfida pisana per Maranello Corse

Altri articoli in Sport

lunedì, 12 novembre 2018, 15:04

Il circolo tennis Lucca Vicopelago subisce la prima sconfitta stagionale, 1-3 per mano del Tc Genova 1893, e deve rimandare di sette giorni l’appuntamento con una storica qualificazione alle semifinali scudetto

lunedì, 12 novembre 2018, 12:28

Vittoria al cardiopalma del Volley Asd Polisportiva Capannori Lucca, nel campionato under 18 femminile girone C, che al termine di una strepitosa gara batte il Volley 2P-Pantera/Porcari per 3-0. Le due formazioni si sono date battaglia colpo su colpo fin dall’inizio della partita

lunedì, 12 novembre 2018, 09:23

Partita che poteva avere un qualsiasi epilogo quella giocata stasera tra Le Mura Spring e PF Firenze. La gara si sviluppa per 38 minuti con piccoli strappi delle padrone di casa, che vengono costantemente ricuciti dalle ospiti

domenica, 11 novembre 2018, 22:43

Quando in una vittoria si fatica a trovare la figura che possa corrispondere ad un eventuale MVP è il chiaro segnale che la vittoria è di squadra. Così è stato per il Bama al cospetto di una Pielle acciaccata, con Loni e Malvone ai box e con Dell'Agnello al rientro...

domenica, 11 novembre 2018, 22:38

Una gran bella vittoria per la Geonova che riscatta ampiamente la sconfitta di Firenze, in una partita mai in discussione con tre ragazzi in doppia cifra, Romano, Pagni e Nesi, con Tessitori a quota 9. A segno anche un ottimo Santini con 8 punti, ad arrotondare il punteggio hanno contribuito...

domenica, 11 novembre 2018, 18:38

La prima squadra del Tau Calcio Altopascio riparte con una bella vittoria, battendo per 5 a 1 l'Academy Tirrenia 1973