Sport



Eletto il consiglio direttivo del G.S. Lammari

giovedì, 22 novembre 2018, 15:31

La scorsa domenica, 18 novembre, i podisti del Gruppo Sportivo Lammari, hanno tenuto, presso il ristorante “Villa Papao” a Lunata, il consueto pranzo sociale di fine anno e durante il convivio, mantenendo fede al proprio motto di una grande famiglia: “Insieme si può” sono stati consegnati numerosi premi e riconoscimenti a molti dei suoi atleti distintisi sia nel campo agonistico che non competitivo, alla presenza degli ospiti d’onore: Marco Rovai (noto speaker sportivo di alto livello per le corse nazionali e allenatore del settore giovani del Gruppo Sportivo Orecchiella); l’assessore Ilaria Carmassi a rappresentanza del Comune di Capannori e lo scultore lucchese Franco Pegonzi.

<<Quest'anno, questo annuale appuntamento – spiegano le organizzatrici Teresa Todaro e Mara Antongiovanni – abbiamo dovuto anticiparlo per il rinnovo del consiglio direttivo, per permettere poi al nuovo direttivo di iniziare le pratiche, come da nuovi regolamenti vigenti dei tesseramenti e della sicurezza, per le varie iscrizioni alle gare e campionati a livello Regionale e Nazionale ed anche locale. Sono stati salutati e ringraziati per l’ottimo lavoro svolto in questi due anni appena trascorsi tra cui spiccano, oltre a vari titoli regionali e nazionali a livello individuale, anche di società con altri due titoli assoluti di cross Toscana e un 2° posto nel campionato italiano di corsa femminile 2018: il presidente uscente Pietro Dinelli e i dirigenti: Teresa Todaro, Bruno Biagioni, Massimo Manzoli, Leonardo Di Grazia, Mara Antongiovanni, Giorgio Meniconi, Pier Francesco Russo, mentre sono stati eletti per il biennio 2019-2020 nella riunione post pranzo: Pietro Dinelli riconfermato come presidente (tra l’altro richiesto con ovazione al pranzo sociale), vice presidente Giovanni Tardelli, segretario Massimo Manzoli, addetti al competitivo Giorgio Meniconi e Mara Antongiovanni e consigliere onorario per Pier Francesco Russo>>.

Durante il convivio come detto, tanti i premiati. Partendo dai non competitivi i camminatori delle marce domenicali sia del Trofeo Podistico Lucchese che altri trofei toscani, con in testa alla classifica il gruppo dei cosiddetti 'inossidabili’ ovvero: Franco Castiglioni con la moglie Loredana e le sorelle Barsotti (Silvia e Anna Maria), a poi seguire tutti gli altri marciatori. Un riconoscimento particolare è stato assegnato a tutti i volontari che ogni anno si prodigano a rendere bella e partecipata la marcia organizzata dal gruppo denominata "Tra le redole di Lammari" e al gruppo “le velone”: Giuliana, Angela, Marilena e Piera, quattro simpatiche signore sempre presenti in vari punti dei percorsi gara a supportare ed aiutare gli atleti. Premiata con un’originale litografia del noto scultore Franco Pegonzi, (anche lui un marciatore amaranto da sempre) che lui stesso ha consegnato a l'unica famiglia rimasta completa sia a correre, che sostenere e partecipare alle iniziative del gruppo: la famiglia Manzoli composta da: Massimo (maratoneta), Chiara (futura maratoneta) Anna e Emma (perfette volontarie). Infine per la squadra agonistica tanti applausi e parole gratificanti, per i risultati 2018, che anche quest'anno si è confermata ai vertici delle gare regionali e nazionali, per quest’ultimo con uno strepitoso secondo posto nel campionato italiano di corsa a soli 23 punti dalla prima,le bresciane della Freezone e davanti alle campionesse uscenti della Calcestruzzi Corradini Excelsior Rubiera, conquistando tre vittorie su quattro nelle gare singole (la gare si erano disputate a: Gubbio con il cross tricolore, Massa i 10mila metri in pista, Alberobello la 10 km. su strada e Foligno la mezza maratona). A far essere il Gs Lammari vice campione d’Italia il gruppo formato da: Juliet Chekwel, Eleonora Bazzoni, Palma De Leo, Rachele Fabbro, Claudia Dardini, Denise Cavallini, Claudia Marietta, Franca Chiorazzo, Adha Munguleya e Sara Orsi.

Mentre per la Toscana è arrivata anche la vittoria per l'11° anno consecutivo del Campionato di Società regionale di cross. Il team amaranto che ha conquistato il titolo Toscano nelle due prove, era composto da: Denise Cavallini, Palma De Leo, Sara Orsi, Claudia Marietta, Barbara Dore, Eleonora Bazzoni.