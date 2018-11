Sport



Geonova, difficile trasferta contro Pino Dragons

venerdì, 2 novembre 2018, 08:57

La Geonova si prepara alla quinta di campionato, forse uno degli impegni più difficili di tutta la stagione. Sabato 3 novembre dovrà scendere sul parquet del Pino Dragons, una delle più forti compagini aspiranti al passaggio in serie B, da dove retrocesse due anni fa, rendendosi poi lo scorso anno assoluta protagonista di spicco nel campionato di C Gold chiudendolo al primo posto in compagnia della Virtus Siena.

Gli avversari della Geonova stanno girando a punteggio pieno, quattro su quattro le vittorie e tutte ottenute con ampio margine, a guidare la loro classifica per punti c'è Poltroneri e Verrigni che attualmente girano alla media di 18 punti a partita il primo e 10 il secondo, mentre tra i ragazzi di Piazza spiccano Tessitori a 19 di media, Nesi a 17, Romano a 10.

Sarà un banco di prova importante per la nuova Geonova, lo scorso anno finì in parità tra le due franchigie, vittoria del Pino Dragons in casa e vittoria della Geonova al Palasport

Così vede la partita Piazza "Certamente se abbiamo l'ambizione di andare a vincere a Firenze, sabato prossimo non possiamo permetterci leggerezze e cali come accaduto nell'ultimo quarto con il Montevarchi, sabato ci aspetta un confronto con una squadra molto fisica che fino ad adesso ha sempre vinto con punteggi altissimi e quindi dobbiamo prepararci molto bene tecnicamente, ma soprattutto mentalmente per poter affrontare la gara con la giusta determinazione"