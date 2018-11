Sport



Geonova surclassa Montale 87 a 67

domenica, 11 novembre 2018, 22:38

27/17 – 49/34 – 69/43 – 87/67

27/17 – 22/17 – 20/9 – 18/24

Geonova: Zita, Nesi 22, Tessitori 9, Pagni 22, Romano 13, Barsanti, Russo 5, Puccinelli 3, Simonetti , Redini E., Pierini 5, Santini 8. All. Piazza, Vice Chiarello Ass Puschi

Montale: Magni 28, Del Frate , Magnini 5, Evotti 3, Onuoha 12, Della Rosa 9, Giusti 2, Milani 1, Ani 1, Rismaa 2, Mati 2, Niccolai 2. All. Angella, vice Marcello

Una gran bella vittoria per la Geonova che riscatta ampiamente la sconfitta di Firenze, in una partita mai in discussione con tre ragazzi in doppia cifra, Romano, Pagni e Nesi, con Tessitori a quota 9. A segno anche un ottimo Santini con 8 punti, ad arrotondare il punteggio hanno contribuito poi Puccinelli, Pierini e Russo.

Palla scodellata in aria e si inizia con Tessitori ai liberi, uno su due e gli ospiti rispondono con Magnini per 1 / 2

E' la Geonova che assume subito il controllo della partita, Pagni e Tessitori girano forte, otto punti per il primo e sette per il secondo, portano la squadra sul più dieci dopo cinque minuti di gioco, 17/7 il punteggio sul tabellone.

Il montale risponde con Della Rosa e Magni, mentre per i bianco/rossi, Romano incrementa il punteggio per i suoi compagni a segno anche Nesi con due belle triple in sequenza, il primo quarto va in archivio con due liberi a firma Pierini con le squadre sul 27/17.

Il secondo quarto inizia con la stesso identico attore di fine primo quarto, Pierini in sospensione aggiunge due altri pesanti punti al parziale, ma è Pagni il vero mattatore in questo inizio di partita, già in doppia cifra nei primi minuti del secondo tempino spinge ancora più su la squadra portandola sul più sedici, 38/22 il parziale a sei minuti dall'intervallo lungo.

La Geonova continua ad allungare, a segno Russo e Santini con un Pagni che ormai è il leader indiscusso della serata con all'attivo ben ventuno punti, al riposo lungo 49/34 il punteggio e le squadre vanno negli spogliatoi.

A riaprire le danze questa volta e Nesi, poi si va ai liberi per altri quattro punti da mettere nel carniere, una ripresa però più avara di punti solo otto in totale nei primi quattro minuti di gioco.

E' il capitano, Romano che scalda il pubblico con un bel canestro da fuori che sale in doppia cifra, a fargli compagnia arriva anche Nesi con un personale a due dal termine del terzo quarto di venti punti per uno punteggio 68/39, mentre Pierini esce per cinque falli in chiusura di quarto la sirena suona per l'ultimo stop sul punteggio di 69/43.

Ultimo quarto tra Geonova e Montale, il vantaggio permette di aumentare le rotazioni dei ragazzi di Piazza, gli ospiti ci provano, recuperare una manciata di punti, ma nulla che possa impensierire la Geonova, la sirena mette fine alla partita 87/67 il finale .