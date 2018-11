Gesam Lucca alla prova Schio

Altri articoli in Sport

venerdì, 23 novembre 2018, 09:18

Domenica 25 novembre alle 18 si giocherà l'ottava di campionato, a scendere sul bruno parquet del Palatagliate sarà ancora una volta una squadra labronica, quest'anno sono ben tre le squadre provenienti dalla costa tirrenica, La Libertas Liburnia, la Pielle Livorno e il Don Bosco

giovedì, 22 novembre 2018, 15:31

Domenica 18 novembre i podisti del Gruppo Sportivo Lammari, hanno tenuto, presso il ristorante “Villa Papao” a Lunata il consueto pranzo sociale di fine anno

giovedì, 22 novembre 2018, 11:23

on solo un anno come presidente, ma una vita intera al servizio della Virtus. E’ una ricorrenza particolare quella che in questi giorni ci troviamo a festeggiare: circa un anno fa il consiglio direttivo della società eleggeva Ferdinando Caturegli come nuovo presidente, dando così un riconoscimento tangibile ai decenni passati...

giovedì, 22 novembre 2018, 09:23

Il circolo di Lucca ha vinto grazie ai risultati di tutti i suoi allievi l'ambito trofeo “Vincenzo Riolo” che è assegnato al Circolo che durante i campionati, che si sono tenuti a Salsomaggiore dal 9 al 11 novembre, ha raggiunto, sommando i risultati di tutte le categorie, il punteggio più...

giovedì, 22 novembre 2018, 08:51

Anita Bartoli, atleta di Nuove Pantere Baseball Club, è stata convocata al Raduno della Nazionale U16. Unica Toscana nella rosa delle giocatrici. Anita è reduce da numerosi successi, ultimo dei quali il titolo Nazionale Under16 nelle fila del Bollate

mercoledì, 21 novembre 2018, 18:55

Nel campionato Under 18 femminile girone C, la formazione dell’Asd Polisportiva Capannori Volley espugna la palestra “Custer de Nobili” di S. Macario in Piano, vincendo quindi in trasferta contro la Libertas System Volley per 3-2