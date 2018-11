Gli arbitri di pallavolo di Lucca ricordano Giuliano Bigongiari a dieci anni dalla sua scomparsa

Altri articoli in Sport

mercoledì, 7 novembre 2018, 13:11

La grande atletica leggera torna ancora una volta a Lucca, che per il decimo anno consecutivo è stata scelta dal consiglio federale della Fidal per ospitare un evento sportivo di caratura nazionale. Stiamo parlando dei Campionati Italiani assoluti e giovanili di lanci che si terranno sabato 23 e domenica 24...

lunedì, 5 novembre 2018, 17:23

La gara parmense, condizionata dalla forte nebbia, non mette in mostra il pilota reggiano (in azione nella foto Diessephoto): alla fine, arriva un scialbo settimo posto al termine di una giornata trascorsa a lottare con un assetto non ottimale

lunedì, 5 novembre 2018, 13:25

Le finali dei Campionati Italiani Junior 2018 hanno vissuto ieri la loro ultima giornata di gare con la disputa delle finalissime a Roma in quel del PalaSantoro di Via Vertumno. All'evento, indetto dalla FPI e organizzato dalla Bellusci Boxe Promotion, hanno preso parte 101 boxer

lunedì, 5 novembre 2018, 12:49

Nel 2018 ha vinto la 73^ edizione del G.P. Cuoio e Pelli ed è stato protagonista di prestazioni ad alto livello e numerosi piazzamenti nella top 10

lunedì, 5 novembre 2018, 10:02

Impresa degli uomini di mister Giovannico che, nonostante le moltissime assenze vincono in trasferta per 12-9

domenica, 4 novembre 2018, 21:14

Un giorno i giocatori del Bama racconteranno ai propri nipoti di aver vinto un match di basket a Livorno tirando col 4% da 3 punti (1 su 22) e perdendo 14 palloni. Succede anche questo