Il Pomarance di Maranello Corse? Una ciambella senza buco...

mercoledì, 21 novembre 2018, 17:45

Eccellente esordio dei maremmani con il team di Porcari: su una Renault Clio i due disputano una prova maiuscola e mancano il successo assoluto solo per un episodio sfortunato. Piazzamento ai piedi del podio di classe per gli altri due equipaggi schierati dalla squadra lucchese

mercoledì, 21 novembre 2018, 15:14

Quella appena trascorsa non è stata una domenica come tutte le altre per il Rugby Lucca. La società del presidente Andrea Lombardi ha infatti celebrato un avvenimento davvero importante: l’esordio assoluto della propria formazione Under 6.

mercoledì, 21 novembre 2018, 14:07

I due pugili professionisti impegnati saranno Marvin Demollari e Nicola Henchiri. L’incontro si svolgerà il giorno successivo, nella Palestra dell’Istituto Don Aldo Mei a San Leonardo in Treponzio

martedì, 20 novembre 2018, 21:13

C'era un pezzo di Lucca, questa sera, a Genk, nelle Fiandre, in Belgio alla partita tra Italia e Stati Uniti: è Alberto Tosi, 7 anni proprio oggi, figlio di Alessandro e Anna Martorana

martedì, 20 novembre 2018, 17:05

Dal 4 ottobre è lei, Luisa Colombini Gnutti, la presidente del Cmb Junior Lucca divenuto, ormai, una società di capitali per coltivare i sogni di crescita di tutto il movimento cestistico lucchese

lunedì, 19 novembre 2018, 15:56

I sei gironi eliminatori (quattro nel campionato maschile e due in quello femminile) hanno prodotto i loro verdetti in merito a quale circolo potrà continuare a cullare il sogno di cucirsi lo scudetto tricolore sul petto e chi, invece, dovrà lottare altre due settimane per non abbandonare la massima serie...