Sport



Il Rugby Lucca festeggia l’esordio assoluto della formazione under 6

mercoledì, 21 novembre 2018, 15:14

Quella appena trascorsa non è stata una domenica come tutte le altre per il Rugby Lucca. La società del presidente Andrea Lombardi ha infatti celebrato un avvenimento davvero importante: l’esordio assoluto della propria formazione Under 6. Domenica scorsa infatti, al concentramento di categoria svoltosi a Pontassieve, per la prima volta tra le squadre iscritte c’era anche il nome Lucca. Una bella soddisfazione per la società biancorossa che, da un paio di stagioni, dopo aver costruito una struttura vincente in serie C ha deciso di puntare molto sul proprio settore giovanile. Ed è stato effettivamente un inizio con il botto. Infatti, i “cuccioli di pantera”, come loro stessi amano definirsi, hanno portato a casa due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Davvero niente male per essere la loro gara d’esordio.

Ad onor del vero, per qualcuno non si trattava della prima partita in assoluto. Qualche piccolo atleta infatti già frequenta i campi da rugby fin dalla scorsa stagione. Il numero di ragazzi tesserati però non permetteva ai piccoli di formare una squadra e così i bimbi, per poter giocare, erano costretti ad unirsi alle altre squadre. Domenica scorsa finalmente la soddisfazione, anche per loro, di poter scendere un campo difendendo i colori della propria squadra. L’inizio è stato davvero incoraggiante: i cuccioli hanno infatti ottenuto due belle vittorie contro gli Etruschi Livorno (5-2) e contro il Bellaria Cappuccini (5-3), un pareggio contro il Cecina (3-3) e due sconfitte di misura contro Livorno 1931 (3-5) e Lions Amaranto (2-4).

Un risultato davvero significativo se si considera che all’inizio della stagione 2018-2019 i ragazzi appartenenti a questa categoria erano solo 2 e adesso sono 5. All’inizio di questa stagione infatti c’erano Jacopo, una new entry appassionatissimo di rugby e Pietro, un veterano della nostra società nonostante i suoi 5 anni, reduce da un infortunio che lo ha tenuto fermo nella passata stagione, è tornato quest’anno in forma smagliante. Proprio Pietro è stato sorpreso e felice nel vedere quanti bimbi della sua età erano presenti.

“Il lavoro che stiamo portando avanti per i nostri cuccioli, insieme agli altri educatori Martina Mei, Alessia Capaccioli, Luca Del Dotto e Niccolò Berrettoni, è molto incentrato sulla motricità di base, con un preparatore atletico a loro dedicato, e una parte più rivolta agli aspetti cognitivi del gioco, senza perdere mai di vista il bisogno di creare un ambiente sano, bello e piacevole, dove i bambini possano crescere sia individualmente, ma anche sentendosi parte di un gruppo – spiega la responsabile della categoria Martina Cecconi -. Proprio a questo sono servite anche le due feste a cui i nostri cuccioli hanno recentemente partecipato, guidati e supportati da Martina Mei, il 10 novembre in occasione della partita Italia-Georgia disputata a Firenze e questa domenica 18 novembre a Livorno. Questi due momenti sono stati più di tutto, l’occasione per vivere lo spirito del rugby e cominciare a saldare i rapporti tra genitori, bimbi ed educatori, facendo nascere un senso di appartenenza. È davvero il senso di appartenenza ad un gruppo l’elemento che rende speciale l’esperienza che questi bimbi e le loro famiglie si trovano a vivere e quando in mezzo ad altre persone riconoscono il colore della maglia e la nostra pantera, allora senti di essere sulla buona strada”.

Un risultato reso possibile anche grazie a quelle famiglie che hanno saputo andare oltre lo stereotipo dello “sport violento”, scoprendo il mondo del rugby. Un mondo che, prima di tutto, è una grande famiglia.

È sempre possibile provare a giocare a rugby a qualsiasi età. Per i nuovi tesserati, il Rugby Lucca propone un mese di prova gratuito, scaduto il quale il bambino potrà scegliere se iscriversi o meno.

Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail a asdrugbylucca@gmail.com, visitare le pagine Facebook e Instagram “Rugby Lucca” o telefonare al numero 380 867 9199.