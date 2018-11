Sport



Il Rugby Lucca supera il Gambassi e mantiene il primato

lunedì, 19 novembre 2018, 09:21

Prosegue il percorso netto del Rugby Lucca nella serie C di rugby. La squadra di mister Matteo Giovannico chiude infatti il girone d'andata con tutte vittorie all'attivo e il primato solitario in classifica. La quinta e ultima partita del girone di andata, andata in scena ieri (18 novembre) al Romei, vedeva i rossoneri scendere in campo al Romei contro il Gambassi Rugby. Una squadra ostica, con un pack di mischia molto pesante e diversi giocatori di grande esperienza. La squadra di casa, dal canto suo, schierava una formazione con una prima linea letteralmente "inventata" e un pack di mischia con diversi giocatori fuori ruolo. Ne è venuta fuori una partita rocambolesca con una pioggia di mete da una parte e dell'altra per la gioia del pubblico presente. Il pirotecnico finale sorride comunque ai locali che si impongono per 52-41, confermando il loro primato solitario.

La partita inizia con una marcatura ospite scaturita da un errore difensivo dei lucchesi ma la risposta arriva subito con capitan Mei che sfrutta al meglio un assist di Carignani. Il Gambassi sorprende ancora una volta i locali riuscendo a schiacciare in meta l'ovale dopo una maul da touche. A questo punto però i locali riprendono in mano il match e nel giro dei restanti venti minuti del primo tempo riescono a marcare ben 6 mete che valgono anche il punto bonus. Il pareggio arriva con Francesco Cavallo che trova il varco sotto i pali ottimamente creato da Matteo Pippi. La seconda marcatura è dello stesso Pippi dopo una corsa di 40 metri. Corsa che farà anche Gabriele Consonni che segna dopo più di 60 metri e due placcaggi rotti. Arriveranno poi le successive marcature di Edoardo Serafini, Andrea Gonella e Daniele Gallorini.

Le due squadre vanno all'intervallo sul 45-12, un margine talmente ampio che Lucca evidentemente crede di aver già chiuso la pratica. Nella ripresa infatti, gli uomini di Giovannico entrano in campo scarichi e deconcentrati, subendo 3 mete "di mischia" nel giro di pochi minuti. Sarà ancora Francesco Cavallo servito di nuovo da Matteo Pippi a fissare il punteggio sul definitivo 52-41 mettendo la parola fine ad un secondo tempo di sofferenza per i locali.

Quella andata in scena al Romei è stata una partita "particolare", come del resto testimonia il risultato finale, più da partita di basket che non di rugby. Al netto delle assenze, la squadra di casa ha dimostrato ancora una volta le sue enormi potenzialità che però si sono alternate a vistosi cali di tensione. Un qualcosa di fisiologico in una squadra che sta vivendo un profondo ricambio generazionale ma su cui sarà necessario lavorare.

Ben venga dunque la sosta di due settimane. Lucca infatti tornerà in campo il 2 dicembre, sempre al Romei alle 14:30, contro gli Etruschi Livorno, nella prima gara del girone di ritorno. Il tecnico lucchese potrà sfruttare questo periodo di riposo per recuperare un po' di infortunati e lavorare sulla tenuta mentale dei suoi.

Nel fine settimana, inoltre, non sono mancate le soddisfazioni anche per quanto riguarda il settore giovanile. Bene la formazione Under 6 che, al suo esordio assoluto, conquista 2 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio nel concentramento di Pontassieve. Sempre a Pontassieve, scendeva in campo anche la squadra under 8 che ha portato a casa ben 4 vittorie e una sola sconfitta. Bella prova anche per formazione under 14 che si è imposta in casa contro i Puma Bisenzio per 59-12. Sfortunata invece la formazione under 16 che, nonostante una buona prova, deve cedere 20-36 ai Mascalzoni del Canale, ottenendo comunque un punto in classifica.