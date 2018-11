Sport



La Bionatura Nottolini non si ferma più: Emilbronzo ko e primo posto nel girone

domenica, 11 novembre 2018, 09:52

di andrea salerno

Bionatura Nottolini 3 – 0 Emilbronzo Montale

(Parziali: 25-15; 26-24; 25-23)

Quinta vittoria consecutiva, su cinque incontri finora disputati, per la Bionatura Nottolini che si impone con un incredibile 3-0 sulla Emilbronzo Montale. Le ragazze di Becheroni, quindi, si sbarazzano con autorità di una delle squadre più quotate nel girone per la vittoria finale, che può annoverare nella propria rosa una campionessa del calibro di Tai Aguero. Prima dell’incontro, proprio l’ex azzurra è stata chiamata al centro del campo per ricevere il tributo di tutto il PalaPiaggia che le ha dedicato un grandissimo applauso, dopodiché, si è dato inizio al gioco.

Il primo set ha visto la Nottolini partire con il piede sull’acceleratore, portandosi, grazie ad una prestazione impeccabile di tutte le ragazze, sul 10-2. Montale, malgrado l’impegno profuso, non riesce a rimettersi in carreggiata e le bianconere amministrano senza patemi il largo vantaggio accumulato. Da segnalare due ace consecutivi di Renieri e l’efficacia a muro di Mutti. Un primo set senza storia si conclude sul punteggio di 25-15.

L’avvio del secondo periodo, al contrario del precedente, è da incubo per le ragazze di casa. Aguero e compagne sembrano destarsi e prendere in mano le redini del gioco imponendosi su una Bionatura irriconoscibile. Quando il risultato appariva ormai indirizzato in favore delle ospiti (2-10), capitan Roni e Renieri, con i loro attacchi, riescono a scuotere le compagne che, tenacemente, si riportano in carreggiata. Un buon turno in battuta di Puccini, impreziosito sia da attacchi che muri vincenti, avvicinano sempre più le bianconere alle avversarie che, infine, vengono prima raggiunte e poi superate grazie ad una schiacciata di Mutti che manda in visibilio il PalaPiaggia (22-21). La disputa si fa sempre più serrata, fino all’approdo ai vantaggi dove, grazie ad un uno due letale di Renieri, è la Nottolini a spuntarla e a portarsi sul 2-0.

Il terzo set è all’insegna dell’equilibrio: agli efficaci attacchi di Renieri e Roni risponde con regolarità la schiacciatrice della squadra modenese, Fronza. Con il passare del tempo gli scambi si fanno sempre più prolungati e spettacolari, con meravigliosi salvataggi da ambo i lati. Le bianconere, comunque, riescono ad arrivare a fine set con un vantaggio di 2 punti sulla Emilbronzo e concludono il match sul 25-23.

Dopo il punto decisivo, il pubblico in visibilio acclama le sue beniamine che anche stavolta con coraggio e qualità sono riuscite a ribaltare il pronostico, proponendosi, così, come vere mine vaganti del torneo. Le avversarie sono avvisate, la Bionatura c’è ed il PalaPiaggia, grazie al suo calore, è divenuto un fortino difficilmente espugnabile.