La Fipav piange la scomparsa di Giuseppe Balleri

Altri articoli in Sport

lunedì, 19 novembre 2018, 11:40

Nei veterani uomini primo posto per Luca Silvestri (Gruppo Podistico Massa e Cozzile ) in 38'58'', posto d'onore per Marco Osimanti (Lucca Marathon) e terzo Giuliano Burchi (Podistica La Stanca Valenzatico)

lunedì, 19 novembre 2018, 09:21

Prosegue il percorso netto del Rugby Lucca nella serie C di rugby. La squadra di mister Matteo Giovannico chiude infatti il girone d'andata con tutte vittorie all'attivo e il primato solitario in classifica. La quinta e ultima partita del girone di andata, andata in scena ieri (18 novembre) al Romei,...

lunedì, 19 novembre 2018, 08:46

Il circolo tennis Lucca Vicopelago non fallisce l’appuntamento con la propria storia conquistando, come da previsione, un posto tra i primi quattro team d’Italia che nelle prossime due settimane si giocheranno il pass per la finale del Palatagliate, in programma il 7 e l’8 dicembre

domenica, 18 novembre 2018, 21:53

"Altopascio batte Livorno 3 a 0, da Livorno è tutto. A voi studio". Questa sarebbe stata la frase classica dei mitici Ameri o Ciotti negli anni d'oro di "Tutto il calcio minuto per minuto"

domenica, 18 novembre 2018, 21:47

Partita scorsa secondo i piani di coach Piazza, già in ghiaccio al termine del primo tempo, con un primo quarto sostanzialmente giocato alla pari e un secondo in cui la Geonova ha messo più sprint portandosi al riposo lungo sul più quattordici

domenica, 18 novembre 2018, 19:50

Si è svolta il 17 novembre a Incisa la gara regionale di rappresentativa Ritmica Europa, dove le ragazze della Ginnastica Ritmica Lucca hanno portato a casa solo splendidi successi