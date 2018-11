Sport



La Geonova affronta il Liburnia

sabato, 17 novembre 2018, 19:23

Settima di campionato per la compagine targata Centro Minibasket, otto i punti in classifica dopo le prime sei partite che posizionano la Geonova al terzo posto, dietro al duo dell'area fiorentina, il Castelfiorentino e il Pino Dragons, ambedue a punteggio pieno a quota 12 punti.

La Geonova sarà in terra labronica e dovrà scendere sul parquet del Palacosmelli per affrontare la Liburnia Basket, di coach Luca Martini.

Liburnia Basket che ad oggi è relegata in ultima posizione a zero punti, le sue partite si sono quasi sempre concluse con pesanti passivi, tutti in doppia cifra, i labronici non segnano molto, anche se non gli mancano i giocatori dal polso morbido, come, Dulovic, Lombardi, Bernardini, e Armillei che con buona frequenza si spingono a personali di assoluta importanza.

Piuttosto sembrano soffrire molto nel reparto difensivo, sono di fatto la squadra che ha incassato più canestri, per un totale di 491 punti, tanto per fare un raffronto, i ragazzi di Piazza hanno un passivo di 398 e la prima in classifica, il Castelfiorentino 345 punti.

Piazza non si nasconde certo dietro ad un dito, sa bene che ogni partita deve essere giocata con un unico obiettivo, conquistare i due punti per continuare la scalata alla classifica, ma con la sua lunga esperienza sa bene che i due punti si prendono solo quando l'ultima sirena suona e la sua squadra è avanti, anche di un solo punto, ma avanti e la partita di Domenica, benché sulla carta possa sembrare semplice, può nascondere pericolose insidie

"Bisogna tenere alta la concentrazione perché quando si affronta una squadra che ha zero punti in classifica diventa molto difficile dal punto di vista psicologico preparare la gara e sicuramente loro avranno grande voglia di rivalsa visto il loro inizio tentennante del campionato".

Per tutti i nostri tifosi che vogliono seguire la Geonova l'appuntamento è per Domenica 18 Novembre a Livorno al Palacosmelli alle 18.