La Ginnastica Ritmica Lucca campione nazionale di Ritmica Europa

domenica, 25 novembre 2018, 19:24

Si è svolto il 24 e 25 novembre a Campagna Lupia, in provincia di Venezia, la finale Nazionale del Campionato di rappresentativa di Ritmica Europa, dove le ginnaste lucchesi si sono distinte per la loro sicurezza e padronanza della pedana.

Il risultato della trasferta veneta premia due delle quattro squadre che la Ginnastica Ritmica Lucca ha portato in gara, che infatti si sono aggiudicate il titolo di campionesse nazionali.

Il sabato sono scese in pedana le tre rappresentative delle allieve. La squadra Joy composta da Irene Spina, Francesca Bonvino, Gaia Simi, Lara Giannecchini e Luisa Abballe si è classificata al primo posto. Le giovani ginnaste hanno eseguito i loro esercizi in maniera sicura e impeccabile, mostrando grande grinta e determinazione.

Anche la squadra Silver composta da Gemma Bertolani, Flavia Vezzoso, Giulia Susulete e Vittoria Martinelli ha conquistato il gradino più alto del podio e il titolo di campionesse nazionali. Le 4 ginnaste hanno portato a termine in maniera brillante esercizi molto complessi, coinvolgendo tutto il pubblico che le ha applaudite molto calorosamente.

La squadra composta da Dalia Conti, Benedetta Papa e Agnese di Mauro, che gareggiava nella categoria più alta - Gold allieve - ha svolto un'ottima gara piazzandosi al quarto posto e sfiorando per pochissimi decimi il podio. Le ginnaste hanno portato a termine esercizi pieni di difficoltà e di elevato livello tecnico.

Domenica pomeriggio sono scese in pedana Vanessa Viotto, Nicole Scoma, Beatrice Rosati e Giada Lamberti, che gareggiavano nella categoria Gold Open, categoria di altissimo livello. Le 4 ragazze, che portavano in gara esercizi molto difficili, si sono distinte per la loro presenza in pedana e la loro sicurezza, riuscendo a coinvolgere tutto il pubblico. Hanno portato a casa un ottimo quarto posto, che fa ben sperare per la serie C a cui parteciperanno il prossimo anno.

Grande soddisfazione delle insegnanti della Ritmica Lucca che hanno curato la preparazione alle gare, Federica Viani, Chiara De Cesari, Alice Rossano, Saralisa Murroni, Sara Consani e Angela Gironi, per il brillante comportamento delle ginnaste durante tutta la manifestazione.