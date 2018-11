Sport



Le Mura Spring, sconfitta a testa alta nel campionato di serie B

lunedì, 12 novembre 2018, 09:23

Le Mura Spring Lucca 47

PF Firenze 55

Parziali (13-8; 26-28; 37-37)

Lucca: Caloro, Viale 16, Nottolini 2, Doda 2, Mandroni 3, Mbeng 9, Bonciolini, Conti 7, Salvestrini 8, Masini, Michelotti n.e., Cecchi. All.: Giannelli

Firenze: Saldarelli, Rossini 9, Catalano 4, Toccafondi, Rossini 5, Evangelisti 6, Tessaro 11, Diouf, Goralli, Corsi 13, Donadio 12. All.: Corsini.

Arbitri: Panicucci di Ponsacco e Carlotti di Calcinaia

Partita che poteva avere un qualsiasi epilogo quella giocata stasera tra Le Mura Spring e PF Firenze. La gara si sviluppa per 38 minuti con piccoli strappi delle padrone di casa, che vengono costantemente ricuciti dalle ospiti. Nel finale le fiorentine passano in vantaggio con una lunga serie di tiri liberi (11/12), seguono negli ultimi secondi un canestro su ripartenza, uno da sotto di Corsi dimenticata dalla difesa e una tripla di Donadio, che arrotondano un vantaggio che punisce fin troppo le lucchesi.

"C'è mancato veramente poco - commenta coach Giannelli - giocare alla pari contro squadre come Firenze non è da tutti. Visto quanto, secondo me, possiamo ancora crescere, credo che non si possa esser che soddisfatti della prestazione. Forse ai punti, come in un incontro di pugilato, la partita sarebbe stata nostra, ma non é così. Abbiamo pagato la poca esperienza a giocare partite del genere".