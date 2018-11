Sport



Lucca in Sudafrica chiude agli ottavi il Mondiale Calcio a 5 amatoriale

mercoledì, 28 novembre 2018, 10:57

Si è conclusa agli ottavi di finale la spedizione del team di Lucca a Cape Town, in Sudafrica, dove si è svolto il Mondiale di calcio a 5 amatoriale, vinto dall'Argentina. La squadra toscana rappresentato l'Italia dopo aver vinto, nei mesi scorsi, la Gazzetta Dream Cup 2018, torneo organizzato da La Gazzetta dello Sport in collaborazione con Lega Nazionale Calcio Amatoriale (LNCA) e Umbro.



La squadra, composta da Luciano Bertocchini, Alessandro Vitelli, Mustapha Ezzaki, Khalid Haoudi, Matteo Paoletti ed Edoardo Antoni (l'allenatore Luca Bottaini ha seguito la squadra dall'Italia, non potendo spostarsi con loro in Sudafrica), ha superato la fase a gironi (grazie ai successi contro Panama e Romania) e raggiunto gli ottavi di finale, dove sono andati in vantaggio, ma poi hanno ceduto di fronte al Marocco, squadra che nel 2015 ha vinto il mondiale a Dubai. Questo stop, però, non ha cancellato quanto di buono mostrato da Paoletti e compagni, capaci di stupire soprattutto per sistema tattico. Tornano comunque a casa con un grande risultato, quella di Lucca è infatti tra le migliori 16 squadre di calcio a 5 del mondo.



"Ai giocatori di Lucca va il nostro plauso per l'ottimo risultato raggiunto e per aver rappresentato al meglio i colori azzurri", commenta Francesco Montanaro, country manager Umbro Italy. "Siamo felici di aver supportato Gazzetta Dream Cup con il nostro abbigliamento sportivo. Amiamo il calcio amatoriale, amiamo lo sport vissuto in modo autentico e democratico. E saremo sempre al fianco di chi intende impegnarsi per far sì che il calcio resti un sport per tutti".